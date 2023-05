﻿Kein Profi von der Stange: Ein Karriererückblick des Straßenfußballers Fin Bartels

Kiel. Dieses Grinsen! Zunächst beim Zurechtlegen des Balles auf dem Elfmeterpunkt. Dann beim kurzen Anlauf zu dem vielleicht bedeutsamsten Schuss seiner langen Karriere. In der gespenstischen Stadion-Atmosphäre eines Pandemie-bedingten Geisterspiels und der Gewissheit, dass ganz Fußball-Deutschland in diesem Moment den Atem anhält. Vor den Augen der bajuwarischen Granden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge auf der Tribüne, deren Gesichter vor Wut ob der nahenden Blamage puterrot leuchten und somit einen ganz speziellen Kontrast zum Schneetreiben an der eiskalten Förde bilden. Dieses verschmitzte Grinsen. Kaum eine Szene beschreibt den Fußballer Fin Bartels besser als die vom 13. Januar 2021 kurz vor Mitternacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schlotternde Knie? Nein! Der Publikumsliebling des Zweitligisten Holstein Kiel blieb bekanntermaßen cool, verlud Weltmeister Manuel Neuer mit einem fast aufreizend lässig getretenen Innenseitstoß. 8:7 im Elfmeterschießen des DFB-Pokal-Achtelfinals gegen den FC Bayern. Leuchtraketen, Autokorso, Ekstase unter Corona-Vorgaben. Ausgelöst durch den prominenten Sohn dieser Stadt, Matchwinner Bartels. Dessen Gesichtsausdruck in den historischen Sekunden der Entscheidung spiegelte jene Eigenschaft wider, die er als Kind auf den Bolzplätzen der Region und als Steppke beim TSV Russee und der SpVg Eidertal-Molfsee früh verinnerlicht und sich in 18 Profijahren bewahrt hat: Straßenfußball-Mentalität!

Fin Bartels: Viele Höhepunkte, nie abgehoben

„Bewusst war mein Grinsen nicht. Es war eher die Freude über den gehaltenen Elfmeter von unserem Torwart Ioannis Gelios, der es für mich etwas einfacher gemacht hat. Obwohl ich bis zum Schluss nicht wusste, wo ich hinschieße. Zum Glück habe ich die rechte Ecke gewählt, und Manuel Neuer ist nach links gesprungen, sonst hätte er den wohl mit der Mütze gefangen. Ich hatte halt den positiven Druck, dass man die Bayern rauswerfen kann“, erinnert sich der Flügelflitzer. Schlichter Spaß an der gewonnenen Challenge klingt noch heute aus seinen Worten. Eine späte Glorifizierung des eigenen Anteils am Jahrhundert-Erfolg der Störche? Fehlanzeige!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei war es auch für den Offensiv-Allrounder persönlich der erste Sieg gegen den Rekordmeister nach zuvor zwölf, teils deftigen Niederlagen in Bundesliga und Pokal mit Hansa Rostock, dem FC St. Pauli und Werder Bremen. Einer von zahlreichen Höhepunkten im Fußballer-Leben des gebürtigen Kielers. Abgehoben ist Bartels indes nie. Auch nicht, als sinnigerweise am Tag nach der Sensation sein spektakulärer Seitfallzieher zum 1:0 gegen Nürnberg von der ARD-Sportschau zum „Tor des Monats Dezember 2020“ gekürt worden war. „Wenn es so gut läuft, dann ist so ein Ding drin. An anderen Tagen verletze ich mich am Rücken“, sagte Bartels damals mit einer gehörigen Prise authentischer Selbstironie. Motto: Ein lockerer Spruch muss immer drin sein, auch in diesem knallharten, auf nackte Ergebnisse reduzierten Business.

Gegen alle Profiregeln: Die Irrwege eines Fußball-Teenagers

Mutig sein, die Freiräume im Rahmen der taktischen Leitplanken mit individueller Klasse nutzen. Für sich selbst, vor allem aber fürs Team. Und selbstverständlich (fast) immer 100 Prozent Vollgas im Training und Wettkampf geben. Das Außergewöhnliche zählte schon für den 18-jährigen Profi-Novizen, der am 25. November 2005 beim 3:3 „seiner“ damals drittklassigen Störche gegen Düsseldorf vier Minuten vor dem Abpfiff erstmals die Bühne des bezahlten Fußballs betrat, zur Normalität. Auch im Privatleben.

Erstmals abklatschen mit den Fans im Holstein-Stadion: Fin Bartels nach seinem Profidebüt für Holstein Kiel beim 3:3 gegen Düsseldorf im November 2005. © Quelle: Patrick Nawe

Grenzen ausloten und sie bisweilen ungeachtet drohender Konsequenzen überschreiten – diese für Teenager im Rahmen ihres Reifeprozesses wichtigen Erfahrungen sammelte auch Bartels. Flankiert von seinen sportbegeisterten, ihn notfalls erdenden Eltern, seinem auf Amateurebene kickenden Bruder Tom sowie den Kumpels aus der realen Nicht-Profifußball-Welt. Nach einem 5:1-Heimerfolg gegen den 1. FC Köln II im April 2006 feierte der mit einer XXL-Portion Talent gesegnete Senkrechtstarter zu Beginn einer englischen Woche eine amtliche Party-Nacht. Dokumentiert durch Fotos mit Uhrzeit auf der Website des Kieler Tanz-Tempels „Max“.

Ein Kult-Banner für den „Outlaw“: „Bartels, einer von uns“

Es folgte die Nichtberücksichtigung für die jeweilige Startelf in den Partien in Chemnitz und beim FC St. Pauli. Die Fans erkannten derweil in dem „Outlaw“ einen neuen Heroen: „Bartels, einer von uns“. Dieses Banner, von den KSV-Anhängern am 15. April 2006 am Millerntor in die Lüfte gehoben, genießt Kult-Status in der Szene. Auch nach seinem Wechsel zu Hansa Rostock (2007) sorgten einige Disziplinlosigkeiten für Fragezeichen. So berichten ehemalige Weggefährten schmunzelnd noch heute von abendlichen Taxifahrten Bartels’ aus der Hansestadt nach Kiel und zurück – Vergnügen zu fortgerückter Stunde inklusive.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch die damaligen Trainer Frank Neubarth (Kiel) und Frank Pagelsdorf (Rostock) ließen väterliche Milde walten. Und Bartels, im Nachwuchs der Störche zuvor behutsam gefördert, fand zunehmend seinen Weg im Gestrüpp zwischen den Verlockungen abseits der Spielflächen und den Erfordernissen des Berufes. Die vier Abstiege (Holstein 2007; Rostock 2008 und 2010; St. Pauli 2011) am Anfang seiner Laufbahn schärften zusätzlich die Sinne. Das sei nicht spurlos an ihm vorbeigegangen, so Bartels im Rückblick. Bis heute sei er ein Typ, der nach Niederlagen sehr grübele. Aus der Bahn geworfen haben ihn diese Rückschläge nicht.

Hamburger Millerntor, 15. April 2006: das berühmt gewordene Banner der Holstein-Fans nach Fin Bartels’ Party-Nacht und anschließender Suspendierung. © Quelle: Patrick Nawe

Schokolade an der Weser: Treibstoff einer selbst ernannten „Naschkatze“

Seine grundsätzlich positive Lebenseinstellung manifestiert sich auch in jener Anekdote, die „Naschkatze“ Bartels gegenüber dem Portal „Deichstube“ aus seiner Zeit bei Werder Bremen (2014 bis 2020) bestätigte: Der Kieler Jung’ als Schmuggel-König von Süßigkeiten für den Zimmer-Konsum vor Heimspielen. „Es gab auf jeden Fall immer Chips, Maoam, ein bisschen Schokolade und eine Spezi dazu. Das war der normale Mix, im Trainingslager dann natürlich in doppelter und dreifacher Ausführung. Für mich war das eher Treibstoff, damit die Maschine täglich Leistung zeigen konnte“, verriet das 1,76 m große Leichtgewicht (72 kg) mit den flinken Beinen, das sich erst jenseits der 30-Jahre-Marke mit schweren Verletzungen herumplagen musste: Achillessehnenriss (2017 mit 428-tägiger Zwangspause), Knie-OP (2019/beides in Bremen) sowie ein Schlüsselbein- und Zehenbruch in Kiel.

Heute führt Bartels ein finanziell sorgenfreies Dasein. Seit 2013 ist er mit Jessika verheiratet, hat mit ihr zwei Töchter und einen Sohn. Der von ihm mitbegründete gemeinnützige Verein „Förde Lütten“ unterstützt bedürftige Kinder und deren Eltern. Seine sportliche Vita zieren 170 Erstligaspiele (28 Tore) und 221 Zweitligaeinsätze (48 Treffer). Zu seinen prominentesten Mitspielern zählen Claudio Pizarro, Max Kruse und Serge Gnabry. Er ist der von Fans und einer Fachjury gewählte „Pokal-Held 2021“, sein in Bronze gegossener Fußabdruck ist auf dem „Walk of Fame“ am Berliner Olympiastadion verewigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch ohne Krönung glücklich: Der Abpfiff nach 17 Jahren und 184 Tagen

Ein Aufstieg oder ein Titelgewinn war ihm indes nie vergönnt, auch nicht nach seiner Rückkehr an die Förde in der fantastischen Serie 2020/21. „Diese Saison war eher wie ein Spiegelbild meiner Karriere. Sie hatte Wellentäler, ist aber erfüllt und hat mich glücklich gemacht – die Krönung ist eben ausgeblieben“, so Bartels kürzlich im „Kicker“.

Am Sonntag in Hannover schnürt der Mann, der auf all’ seinen Stationen Spuren des Könnens und eine Welle der Sympathie hinterlassen hat, letztmals seine Stiefel auf Profi-Ebene. Ein selbstbestimmter Abschied im Alter von 36 Jahren. Und dies – wie von ihm geplant – in den Farben jenes Klubs, bei dem vor 17 Jahren und 184 Tagen alles begann. Er wird den Rasen mit einem verschmitzten Grinsen verlassen. Wetten, dass ...?

KN