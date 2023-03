Die Luft für Holstein Kiel wird dünner

Nur zwei Siege aus den letzten neun Partien: Holstein Kiel fristet ein Schattendasein in der Zweiten Liga. Deutlich wurde das auch durch das späte 1:1-Remis gegen den SV Sandhausen in der Vorwoche. Mit dem SSV Jahn Regensburg wartet nun das nächste Keller-Team auf die Störche. Alles Wissenswerte in unserem Newsletter „Holstein Kiel - Die Woche“.

Es ist wahr: Aktuell zaubert Holstein Kiel seinem eigenen Anhang wahrlich kein Lachen ins Gesicht. Nach dem 1:1-Remis beim Heimspiel gegen den SC Paderborn 07 folgte mit dem späten 1:1-Ausgleich beim SV Sandhausen das zweite Unentschieden für die Störche in Folge. Gepaart damit, dass in der Woche zuvor Fin Bartels sein Karriereende und Hauke Wahl seinen Abgang am Saisonende bekannt gab, eine ganz schön harte Zeit für die KSV-Anhänger. Und nun wartet am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) ausgerechnet wieder der Tabellenletzte, diesmal ist es der SSV Jahn Regensburg.

Schon vor Anpfiff steht fest: Tim Schreiber wird gegen den Jahn nicht zwischen den Pfosten stehen. Der 20-Jährige zog sich beim Spiel in Sandhausen durch ein Stück Plastik am Torpfosten eine Platzwunde am Knie zu. Trainer Marcel Rapp erwartet seinen Schlussmann erst nach der Länderspielpause zurück. Schreiber fällt somit nicht nur gegen Regensburg aus, sondern verpasst auch das Derby beim Hamburger SV eine Woche später. Zudem kritisierte Rapp im Anschluss, seine Mannschaft habe zu „wenig Fußball gespielt“. Zwar eine richtige Erkenntnis, doch weshalb das so ist. ließ der Übungsleiter der Störche unbeantwortet.

Parallel richtet sich der Blick von Holstein Kiel, neben dem Rest der aktuellen Spielzeit, bereits auf die neue Saison. Sportchef Uwe Stöver muss nicht nur zahlreiche auslaufende Verträge verlängern oder einen Ersatz finden, sondern auch neue Spieler für die abwandernden Eckpfeiler wie Wahl, Bartels oder Reese verpflichten. Keine leichte Aufgabe, für die laut Stöver aber die entsprechenden finanziellen Mittel durch die Einnahmen aus der TV-Geld-Tabelle bereitstünden.

Seine Karriere beenden wird am Saisonende Fin Bartels. Im großen Interview mit meinem Kollegen Matthias Hermann und mir hat Bartels nun über seine Zukunft, die Zeit ohne den Fußball und weshalb es ihn nie zum Hamburger SV verschlagen hat, gesprochen. Es lohnt sich, klicken Sie rein.

Die TV-Gelder sind und bleiben vorerst die höchste Einnahmequelle des Vereins. Sportchef Uwe Stöver über die finanziellen Möglichkeiten von Holstein Kiel in der Sommerpause

Tim Schreiber (m.) wird nach seiner Platzwunde am Knie beim Stand von 0:0 gegen den SV Sandhausen ausgewechselt und wird Holstein Kiel zwei Wochen verletzt fehlen. © Quelle: Uwe Anspach/dpa

