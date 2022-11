Die Sache mit den Handball-Göttern

Liebe Leserinnen und Leser,

sind Sie abergläubisch? Ziehen Sie morgens immer Ihre linke Socke zuerst an? Oder schließen Sie die Zebras vom THW Kiel in Ihre abendlichen Gebete mit ein? Hören Sie bitte nicht auf damit! Denn ich frage mich, ob sich die Handball-Götter gegen den THW Kiel verschworen haben. Gerade erst surfte der Handball-Rekordmeister auf so einer coolen Welle: 34:33-Triumph beim deutschen Meister SC Magdeburg, Rückkehr des Langzeitverletzten Hendrik Pekeler pünktlich zum Bundesliga-Gipfel, Rückkehr von Linksaußen Magnus Landin nach seiner Leber-Verletzung, eine gute Nachricht jagte die nächste. Und jetzt das. Ausgerechnet vor dem Handball-Clásico gegen den FC Barcelona am Donnerstagabend (18.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) bricht sich Rückraum-Shootingstar Eric Johansson den Mittelhandknochen. Ausgerechnet jetzt, da sich der junge Schwede gerade anschickte, sich als Most Valuable Player in die Herzen der Fans zu spielen. Ach was, hat der 22-Jährige doch längst, oder? In unserem Handball-Podcast „Timeout THW“ jedenfalls habe ich Johansson schon zweimal zum „Zebra des Monats“ gekürt.

Nun gut, sollen sich die Handball-Götter doch ihren Teil denken. Dass ein angeschlagener oder dezimierter THW Kiel oft ein umso besserer THW Kiel sein kann, haben die Schützlinge von Cheftrainer Filip Jicha ja schon oft genug bewiesen. Das gilt auch vor dem Giganten-Duell in der Champions League gegen den FC Barcelona, der die Tabelle der Gruppe B mit 12:0 Punkten anführt. In dem gibt es ein Wiedersehen mit Hampus Wanne. Der linke Flügelspieler ging neun Jahre lang für den Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt auf Torejagd, wechselte dann im Sommer zu den Katalanen und kann sich gar nicht vorstellen, wie das so ist, ein Spiel in der Kieler Arena, das kein Nordderby ist. Das ist nur eine von so vielen Geschichten, die das Aufeinandertreffen von Zebras und Barcelona so mit sich bringt.

Heute Abend wissen wir schon mehr. Kann der THW den Ausfall von Eric Johansson kompensieren? Kann er dem wahnwitzigen Tempo-Handball des spanischen Abonnement-Meisters standhalten? Und welche Rolle spielt die Kulisse in der Wunderino-Arena? Vielleicht lohnt es, noch einmal alle überirdischen Rituale zu bemühen. Hören Sie bitte nicht auf damit!

Viel Spaß beim Clásico

und einen schönen Start in die Adventszeit!

Ihr Tamo Schwarz, THW-Reporter

Zitat der Woche

Kiel, das war ja immer ein Derby für mich – jetzt ist es zum ersten Mal anders. Hampus Wanne ehemaliger Linksaußen der SG Flensburg-Handewitt, jetzt in Diensten des FC Barcelona

Ehrung der Woche

Lesenswertes

