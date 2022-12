Die Woche der Rückkehrer und des Spaßes

Zur Einstimmung auf die Weihnachtstage und zum Abschluss des Jahres kamen die Spieler von Holstein Kiel am Donnerstag nach dem Training noch einmal zusammen, um für die anwesenden Fans zu singen. Eine tolle Aktion, bei der die KSV-Profis zahlreiche Geschenke vom eigenen Anhang bekamen. Und was war sonst noch so los diese Woche? Alles Wissenswerte in der aktuellen Ausgabe des Newsletters „Holstein Kiel - die Woche“.

Fin Bartels (re.) übte in der Trainingseinheit am Dienstag an seinem Kopfballspiel, wurde aber durch Fiete Arp dabei gestört.

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

mit großen Schritten nähern wir uns einer der letzten Ausgaben dieses Newsletters für dieses Jahr. Nach Wochen der WM-Pause befanden sich die Profis von Holstein Kiel in der vergangenen Woche erstmals wieder im Training. Trainer Marcel Rapp scheuchte seine Schützlinge dabei ganz ordentlich über den Platz, vergaß aber auch nicht die eine oder gute Teambuilding-Einheit mit einzubauen.

Aber auch abseits des grünen Rasens hat sich in der vergangenen Woche einiges getan. So entschloss sich die KSV im Einvernehmen, wie es so schön heißt, mit Johannes van den Bergh zu einer vorzeitigen Vertragsauflösung. Wie es für den einstigen KSV-Routinier nun weitergeht, ist noch unklar. Auf der Gegenseite ist erfreulich, dass mit Timo Becker und Marco Komenda gleich zwei Holstein-Profis nach langwierigen Verletzungen wieder mit der Mannschaft trainieren.

Gleiches gilt auch für Mittelfeldmotor Lewis Holtby, der im ausführlichen Interview bei uns über seine Vorbereitung auf die Vorbereitung bei den Störchen in Dubai erzählte. Noch etwas zurückstecken muss bei seinem Comeback hingegen Benedikt Pichler, der erstmals seit Wochen nach eigenen Angaben wieder schmerzfrei sei, nun aber erst langsam das Training steigern will.

Das Zepter des ältesten Holstein-Profis hat Van den Bergh übrigens an Stürmer Fin Bartels übergeben. Mein Kollege Andreas „Opa“ Geidel hat mit ihm ausführlich über seine neue, alte Rolle gesprochen und auch geklärt, ob Bartels am Ende der Saison die „Buffer“ an den Nagel hängt. Lesen, es lohnt sich! Abschließend bleibt es mir dann nur noch, Ihnen und Euch allen frohe Weihnachten zu wünschen. Genießt die Zeit mit Euren Familien, Freunden und Bekannten.

Ihr Niklas Heiden, Holstein-Reporter

Zitat der Woche

Die Sehnsucht, wieder schmerzfrei auf dem Platz zu stehen, ist riesig Benedikt Pichler, Stürmer von Holstein Kiel

Bild der Woche

Steven Skrzybski und Timo Becker Arm in Arm beim Teambuilding von Holstein Kiel. © Quelle: Patrick Nawe

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.