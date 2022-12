Die Zebras mit den roten Nasen

In der Nikolauswoche hat nicht nur Rudolf, das Rentier, eine rote Nase. Auch die Zebras vom THW Kiel sind ganz schön verschnupft, wollen aber am Donnerstagabend (18.45 Uhr) gegen Nantes nach fünf sieglosen Spielen in der Königsklasse in Folge endlich auch wieder auf europäischer Bühne jubeln. Was bleibt, sind allerdings personelle Sorgen, die THW-Cheftrainer Filip Jicha plagen.

Liebe Leserinnen und Leser,

auf einmal sind wir mittendrin: im Dezember, in der Adventszeit, im Handball-Finale des Jahres 2022. Santa Claus is coming to town. Na gut, in dieser Woche kommt erst einmal der HBC Nantes in die Stadt (Donnerstag, 18.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) und wird sich eventuell wundern, dass in der Nikolauswoche nicht nur Rudolf, das bekanntermaßen rotnasige Rentier, mit einem roten Riechorgan daherkommt, sondern auch das eine oder andere Zebra des THW Kiel. Genau, denn der Handball-Rekordmeister wurde nicht nur vom Holtenauer Hochbrückendrama heimgesucht, es ist eben auch Erkältungssaison.

Was das für Cheftrainer Filip Jicha und seine Crew im Detail bedeutet? Es bleibt knifflig. Sander Sagosen und Hendrik Pekeler: wieder da! Eric Johansson, Steffen Weinhold, Sven Ehrig: langzeitverletzt! Domagoj Duvnjak: krank im Bett, Einsatz fraglich! Karl Wallinius: das Knie! Und nun kommt ausgerechnet Nantes, wo es doch an der Loire ein 30:38-Debakel gab. Sie erinnern sich? Der „Schwarze Oktober“ und so. Aber im Dezember ist alles anders. Bei Angstgegner HSG Wetzlar zeigten die Kieler ein souveränes 31:25, haben jetzt noch bis Jahresende drei Auswärts- und drei Heimspiele vor der Brust. Zu gewinnen gibt‘s dabei noch keine Trophäe, zu verlieren allerdings schon. Zum Beispiel in Bietigheim im Achtelfinale des DHB-Pokals am 22. Dezember. Aber das ist nun wirklich noch eine Weile hin. Jetzt erst einmal: Nantes, rote Nasen, das Ende einer Serie? Ich freue mich drauf!

Ich wünsche Ihnen einen schönen dritten Advent und noch einen schönen Handball-Dezember mit vielen Partien Ihrer Zebras!

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter

Zitat der Woche

Wenn wir gegen Nantes gewinnen wollen, brauchen wir eine Leistung vergleichbar zu der in Magdeburg. Filip Jicha THW-Cheftrainer

Statistik der Woche

80,65 Prozent der Würfe von THW-Kreisläufer Petter Øverby (25 von 31) finden auch den Weg ins Tor. „80 Prozent sind auch mein persönliches Ziel. Ich will signalisieren: Du kannst mich anspielen, und dann geht der Ball meistens auch rein“, sagt der Norweger, der wettbewerbsübergreifend bisher 44 Treffer für den Rekordmeister erzielt hat. Mit bis dato 18 Hinausstellungen ist Øverby auch der „Zeitstrafen-König“ der Zebraherde.

Geschichte der Woche

