﻿Handball: Diese Spieler aus Island könnten neue Bundesliga-Stars werden

Reykjavík/Kiel. Das war schon ein kleiner Kulturschock. Von sechs Grad und Regen in Reykjavík direkt in den Kieler Frühsommer mit über 20 Grad. Wie schön, dass zumindest der Handball an beiden Orten in einer gleichermaßen heißen Endphase der Saison steckt. Die isländischen Play-offs, in denen die Sporthallen plötzlich randvoll sind und Eltern, Freunde und Geschwister der Spieler permanent hüpfen, singen und Konfettikanonen abfeuern, habe ich mir natürlich so oft es ging live angesehen – und nach potenziellen neuen Exporten in die Bundesliga, vielleicht ja sogar zum THW Kiel, Ausschau gehalten.

Lange suchen musste ich da nicht. Ein paar Minuten im vierten Halbfinal-Duell zwischen Haukar Hafnarfjörður und Afturelding reichten, um auf Þorsteinn Leó Gunnarsson aufmerksam zu werden. 20 Jahre alt, 2,05 Meter groß, Topscorer (9 Tore) für Afturelding und auch im Innenblock des Reykjavíker Vorortklubs permanent im Einsatz.

Þorsteinn Leó Gunnarsson dürfte auf dem Notizblock vieler Spitzenklubs stehen

Beachtlich fand ich vor allem die Ruhe, die er ausstrahlte, obwohl Afturelding nur ein Sieg ins fünfte Spiel retten konnte. So mancher Teamkollege ließ sich in Rangeleien verwickeln. Doch Gunnarsson, bisweilen rüde attackiert, erhob sich stets mit stoischer Gelassenheit, schüttelte die Schmerzen ab und sorgte mit drei Treffern in Serie auf der Zielgeraden dafür, dass seine Mannschaft tatsächlich allen Erwartungen zum Trotz im Titelrennen blieb.

Kein Wunder, dass er schon in seiner ersten Herren-Saison in Island als nächster Export Richtung Bundesliga gehandelt wird. Dreimal pro Woche legt er Extra-Krafteinheiten ein, nahm seither acht Kilogramm an Muskelmasse zu und gab im April sein Nationalmannschafsdebüt. Ich bin mir sicher, Spitzenklubs wie der THW Kiel haben ihn längst auf ihrer Beobachtungsliste.

Und vielleicht auch Birkir Snær Steinsson, auch wenn der bei Haukar mit gerade einmal 17 Jahren erst noch den Sprung in die erste Reihe schaffen muss. Doch der Rückraum-Linkshänder gilt in der isländischen Handballszene als Rohdiamant und konnte seine Dynamik und Torgefahr unter anderem unter Beweis stellen, als Haukar im Viertelfinale überraschend Meister Valur Reykjavík aus dem Rennen warf.

Übrigens an der Seite von Andri Már Rúnarsson – Handball-Nerds erinnern sich: Der heute 20-jährige Mittelmann war 2021/22 schon mal auf Bundesliga-Exkursion beim TVB Stuttgart, löste dort aber seinen Vertrag nach nur einer Saison wieder auf und kehrte zu Haukar zurück, wo damals noch sein Vater Rúnar Sigtryggsson Chefcoach war. Jener Mann, der den SC DHfK Leipzig im Winter aus der Krise führte.

Eines ist sicher: Island ist und bleibt sprudelnder Quell an Handball-Talenten – und viele davon träumen von der Bundesliga. Und einige mit Sicherheit auch von Kiel. An keinem anderen Ort der Welt habe ich so oft leuchtende Augen gesehen, wenn ich erzählt habe, wo ich herkomme. „Kiel? Klar kenne ich das! Die spielen guten Handball!“ Vielleicht ja bald auch wieder mit isländischer Beteiligung...

Kolumne Kielkjavík: Merle Schaack auf Island Merle Schaack ist Handballreporterin der Kieler Nachrichten. Im Rahmen eines internationalen Journalistenprogramms begab sie sich zwei Monate in Island auf die Suche nach Verbindungen zwischen Norddeutschland und der Vulkaninsel.

