﻿Dieser Auftritt war eines Zweitligisten nicht würdig!

Paderborn. Es hatte schon fast symbolischen Charakter. Nach Abpfiff versammelten sich die Paderborner Spieler nahezu vollzählig in der Mixed Zone. Dort, wo Journalisten ihre Interviews führen, schauten sich die Spieler der Ostwestfalen das Spiel noch einmal in der Zusammenfassung an – selbst verwundert, wie ein Spiel in der Zweiten Liga so einen Ausgang nehmen kann. Direkt vor ihnen versuchten die Spieler von Holstein Kiel die historische Niederlage von 2:7 zu erklären.

Die eigenen Fans wendeten sich schon während des Spiels von der KSV ab, führten ihre Gesänge nur noch mit dem Rücken zum Spielfeld durch.

Eine solche Niederlage darf nicht passieren

Die Frage ist nicht, ob man gegen Paderborn verlieren darf. Bei der 2:7-Klatsche geht es um die Art und Weise. Da hilft es auch nicht, dass die Störche selbst viele Chancen hatten und auch durchaus mehr als zwei Treffer hätten machen können. Am Ende steht eine historische Niederlage. Eine Niederlage, die man so eigentlich nicht kassieren darf. Schließlich reden wir von einem Spiel innerhalb der Zweiten Liga.

Rapp und das Team müssen das Spiel schonungslos aufarbeiten

Ob die Störche die Begegnung so leicht abschütteln können, ist fraglich. Ein solches Spiel kratzt auch an der eigenen Ehre. Ganz Fußball-Deutschland hat gesehen, wie die Kieler sieben Tore in einem Spiel kassiert haben. Das ist ein hartes Brett, eine Demütigung.

Zweifelsohne darf man nun natürlich auch nicht den Sand in den Kopf stecken. Man muss die Niederlage analysieren und einordnen. Aus den Emotionen heraus Konsequenzen zu ziehen, passt nicht zu Holstein Kiel.

Einen einfachen Übergang zur Tagesordnung darf es allerdings auch nicht geben. Dieser Herausforderung muss sich Trainer Rapp zusammen mit der Mannschaft stellen – auch wenn es hart wird. Nur so kann man aus einer bitteren Pleite lernen.