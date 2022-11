﻿Fünf Leichtathletik-Talente aus dem Raum Kiel für den DLV nominiert

Sprungtalent Line Schomann ist in den Bundeskader des DLV berufen worden. Die Athletin vom Kieler TB beherrscht sowohl Weit- als auch Hochsprung.

Kiel. Im NK2-Kader der U18-Athleten stehen aus dem Kieler Raum Diskuswerferin Emily Scherf (LG Neumünster) sowie die beiden Sprung-Talente Line Schomann (Kieler TB) und Amdi Gaye (TSV Klausdorf), die jeweils für den Hochsprung berufen wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Zukunft rücken weitere starke Talente nach. In den Nachwuchskader 1 des DLV wurde das Lauf-Ass Adia Budde vom TSV Altenholz berufen. Die Schülerin gewann zur Jugend-EM über 2000 Meter Hindernis Silber und steht nun im Kader für die Olympiadisziplin über 3000 Meter Hindernis. Auch Hochspringerin Meike Haiduk von der LG Neumünster erhielt die NK1-Berufung.

Talente für die Zukunft aus Altenholz, Neumünster, Kiel und Klausdorf

Die 19-Jährige vom MTSV Hohenwestedt gewann in diesem Jahr Bronze bei der U20-WM und absolviert nach der Schule nun ihren Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim SHLV. „Wir arbeiten auch mit solchen Maßnahmen daran, Talente über den Jugendbereich hinaus in Schleswig-Holstein zu halten. Janne kann sich damit auf ihr Training konzentrieren, hat für uns aber auch die Jugendfreizeit betreut“, so Berszuck.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der Nennung des Bundeskaders für das kommende Jahr durch den Deutschen Leichtathletik-Verband flatterten auch zehn Berufungen den Athleten aus Schleswig-Holsteins ins Haus. Besonders erfreulich für den Schleswig-Holsteinischen Leichtathletik-Verband (SHLV): „Mit Janne Orth für den Perspektivkader im Stabhochsprung haben wir seit langem mal wieder eine Bundeskader-Athletin im Erwachsenen-Bereich“, so SHLV-Geschäftsführer Jan Berszuck.