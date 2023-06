﻿Drei deutsche Siege in den olympischen Segelklassen

Kiel. Endlich ordentlich Wind! Das dürfte sich am Mittwoch so mancher Olympiasegler gedacht haben. Die veränderten Bedingungen sorgten für spektakuläre und spannende Rennen – und am Ende drei deutsche Kieler-Woche-Titel.

Marla Bergmann und Hanna Wille: Die Hauchzart-Siegerinnen

Die erste Sektdusche des Medal-Race-Tages gab es für Marla Bergmann und Hanna Wille direkt auf der Sliprampe im Südhafen. Da hatten die Kieler Konkurrentinnen im 49erFX, Maru Scheel und Freya Feilcke, schon längst gratuliert, waren den Hamburgerinnen direkt nach dem Zieldurchgang auf dem Schlauchboot von Bundesstützpunktleiter Hendrik Ismar um den Hals gefallen.

Zuvor hatten Bergmann/Wille durch Rang drei im Medaillenfinale gerade so ein Pünktchen Vorsprung auf Scheel/Feilcke und deren zwei auf die Italienerinnen Alexandra Stalder und Silvia Speri gerettet. Dass es wirklich zum Kieler-Woche-Sieg gereicht hatte, erfuhren sie indes erst von Kieler-Woche-TV-Reporter Johann Kohlhoff. „Oh mein Gott! Ich dachte, wir wären Zweiter“, quietschte Wille – und legte eine unfreiwillige Rückwärtsrolle auf ihrem Skiff hin.

Scheel/Feilcke waren fein damit, auch wenn die Steuerfrau zugab: „Natürlich ist es schade, auf dem Heimrevier nicht zu gewinnen, wenn es so knapp ist. Aber sie sind sehr gut gesegelt, und wir freuen uns auch für sie“, sagte Scheel. „Unser Ergebnis hat uns Selbstvertrauen gegeben, nachdem die letzten beiden Regatten nicht so gut liefen. Wir freuen uns auf die WM.“

Simon Diesch und Anna Markfort: Primus inter Pares

Kaum an Land angekommen, folgte ein freundlich dreinblickender Herr im blauen Dress Simon Diesch und Anna Markfort auf Schritt und Tritt – Dopingkontrolle! Dem Jubel beim 470er-Team über den Kieler-Woche-Sieg tat das keinen Abbruch. Ein dritter Platz im Medal Race reichte. „Wir sind so ruhig wie möglich geblieben und haben trotzdem die schnellen, richtigen Entscheidungen getroffen. Das war der Schlüssel“, sagte Markfort.

Dass mit Theres Dahnke und Matti Cipra (Silber) sowie Malte und Anastasiya Winkel (Bronze) zwei Teams aus der starken, ausgeglichenen Trainingsgruppe als direkte Konkurrenten mit um den Gesamtsieg segelten, sei eine besondere Herausforderung gewesen. „Wir segeln alle auf Weltklasseniveau“, so Diesch, der nicht zuletzt die positive Stimmung im Team hervorhob – trotz der Olympia-Ambitionen jedes Einzelnen. „Wir feiern und leiden an Land zusammen, sind auf dem Wasser Konkurrenten – aber mit einem sehr fairen Umgang.“

Simon Diesch (re.) und Anna Markfort setzten sich in Medal Race und Kieler Woche gegen die starke innerdeutsche Konkurrenz durch. © Quelle: Uwe Paesler

Sebastian Kördel: Der Dominator

„Ich habe gesehen, dass heute sehr guter Wind kommt, deshalb wollte ich alle drei Rennen mitfahren“, sagte iQ-Weltmeister Sebastian Kördel grinsend. Am Dienstag hatten den Windsurfer zwei aufgegebene Rennen nach Seegras-Attacke ausgebremst, die direkte Qualifikation für Finale oder Halbfinale gekostet.

In der Medaillenserie der Foilsurfer machte er mit der Konkurrenz kurzen Prozess. „Es war recht eindeutig: Den ersten Start habe ich nicht getroffen, das auf dem ersten Schenkel aber zurechtgerückt – der Rest war Führung.“ Der Südkoreaner Taehoon Lee und der Litauer Juozas Bernotas waren am Ende chancenlos.

Kördel übte derweil Kritik am iQ-spezifischen Format mit K.o.-Runden und „Grand Final“, das allein über den Regattasieg entscheidet. „Keiner von uns Athleten will dieses Format. Aber wir müssen damit umgehen“, erklärte der Hamburger. „Am liebsten hätten wir gar kein Medal Race, dann zählt die gesamte Regatta. Auch wenn man dann als Zuschauer beim letzten Rennen vielleicht nicht sofort weiß, wer gewonnen hat.“

Ole Schweckendiek: Der Aufsteiger

In die Riege der deutschen Kieler-Woche-Sieger in den olympischen Klassen reihte sich der Kieler Ole Schweckendiek zwar nicht ein – dennoch war das, was der Youngster in seiner ersten Ilca 7-Saison bot, aller Ehren wert: Ihm gelang direkt der Einzug ins Medal Race, am Ende stand Gesamtrang fünf.

„War okay, das Feld war schon nicht so schlecht“, kommentierte der 18-Jährige trocken. Das Rennen der Top Ten am Mittwoch, in dem der Kieler lange auf Position drei lag, dann einen „blöden“ Winddreher schlucken musste, verbuchte er unter dem Motto „Erfahrung sammeln, Spaß haben“, denn: „Es sollen ja hoffentlich noch ein paar Medal Races folgen.“

Jetzt gehe es darum, „so viel wie möglich“ mit den etablierten Ilca-Seglern um Philipp Buhl und Nik Aaron Willim zu trainieren, um zu lernen. Schweckendiek: „Das Ziel muss es sein, irgendwann besser zu sein als sie.“ Und nach den drei Siegen im Ilca 4 und Ilca 6 auch im Ilca 7 die Kieler Woche zu gewinnen. Dort stand mit Alexandre Boite in diesem Jahr ein Franzose ganz oben auf dem Siegertreppchen, der Berliner Justin Barth holte Bronze.

Im Nacra17 feierte die Kieler Crew Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer derweil einen versöhnlichen Abschluss, gewann das Medal Race souverän und sicherte sich Gesamtrang zwei.

Und so geht es weiter

Während die Olympiasegler aus Kiel abreisen, vielfach den vielen internationalen Top-Leuten ins Olympiarevier von Marseille folgen, übernehmen im Schilkseer Hafen die internationalen Klassen. Die größte Flotte stellen dabei die Nachwuchsskiffs 29er mit 177 gemeldeten Teams. Der erste Start zum zweiten Teil der Kieler-Woche-Segelregatten erfolgt um 13 Uhr.

