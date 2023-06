﻿Karateka der Kaltenkirchener TS zählen zu Deutschlands Besten

Kaltenkirchen. Bochum war für drei Karatesportler der Kaltenkirchener TS eine Wettkampfreise wert. Yvonne Sievert-Möhle (53) gewann bei der deutschen Meisterschaft des JKA-Karate-Bundes zwei Silbermedaillen, ihr Sohn Lars (17) sicherte sich einmal Bronze. Levin Greve (16) sammelte bei seiner DM-Premiere wertvolle Wettkampferfahrungen auf höchstem Niveau.

Das KT-Trio startete in der Technik-Disziplin Kata sowie im freien Kampf. „Levin Greve traf in der Altersklasse der 16- und 17-Jährigen gleich auf starke Gegner“, kommentierte KT-Sprecher Tobias Göckens das frühe Ausscheiden des Debütanten.

Lars Möhle ergänzt Magdeburger Bronze-Team

Lars Möhle blieb in Kata und Kumite ebenfalls in der ersten Runde hängen. Für den 17-Jährigen ergab sich unverhofft eine weitere Chance. Er komplettierte das Kumite-Trio des HKC Magdeburg und holte sich mit diesem Team die Bronzemedaille.

Yvonne Sievert-Möhle ging in der Altersklasse Ü 38 an den Start und erreichte in beiden Disziplinen das Finale. Im Freikampf unterlag sie knapp. Im Technik-Finale zeigte sie die anspruchsvolle Shotokan-Kata Gojushiho Sho, die hoch bewertet wurde. Nur eine deutlich jüngere Finalistin konnte das Ergebnis der Kaltenkirchenerin um wenige Zehntel überbieten.

Hohe Qualität im Kaltenkirchener Karate-Dojo

„Unsere Sportler haben wieder einmal gezeigt, wie hoch die Qualität des Karate-Trainings in unserer Abteilung ist“, freut sich Göckens. Am Wochenende 17./18. Juni gibt es nicht nur für die Kampfsportler der KT, sondern auch Karateka aus anderen Dojos viel zu lernen. Großmeister Masao Kawasoe (8. Dan) kommt wieder einmal nach Kaltenkirchen, um in der Halle am Lakweg einen Lehrgang zu leiten. Details dazu sind auf der Internetseite www.karate-kaltenkirchen.de zu finden.

