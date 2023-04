﻿Drei Gründe für die Krise von Holstein Kiel

Holstein Kiel befindet sich auf der Zielgeraden der Saison in einer handfesten Krise. Die Wut der eigenen Anhänger projiziert sich dabei auf Sportchef Uwe Stöver und Trainer Marcel Rapp. Doch es gibt drei Gründe für die KSV-Krise, für die der Trainer nicht verantwortlich ist.

Kiel. Nur acht Punkte aus neun Rückrundenspielen und seit 65 Tagen kein Heimsieg: Holstein Kiel droht einen bereits sicher geglaubten Klassenerhalt auf der Zielgeraden der Saison doch noch zu verspielen. Seit fünf Spielen wartet die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp schon auf einen Dreier. Drei Remis und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Partien sind zu wenig für die Ansprüche der Störche, die Platz acht als Saisonziel ausgerufen hatten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinzu kommt der Fan-Ärger auf die sportlichen Verantwortlichen um Sportchef Uwe Stöver und Trainer Rapp. Durchschnittlich 1,34 Punkte pro Spiel holte Holstein in den bisher 26 Partien unter dem aktuellen Chefcoach. Und hat sich damit im Vergleich zu Rapp-Vorgänger Ole Werner (1,58 Punkte pro Partie) signifikant verschlechtert.

Trainer kein Thema: Stöver stellt sich schützend vor Rapp

Sportchef Uwe Stöver hält an Rapp fest, betonte schon nach der 1:2-Heimniederlage gegen Jahn Regensburg: „Wenn wir in allen Parametern eine desolate Leistung abliefern würden und das Ergebnis dann nicht stimmt, dann weiß ich genau, wo ich ansetzen muss. Dem ist bei uns aber nicht so.“ Und weiter: „Ich kann der Mannschaft doch keinen Vorwurf machen, wenn wir beispielsweise gegen Magdeburg etliche Torchancen herausspielen und zehn davon Hochkaräter sind. Dann kann ich anschließend doch nicht sagen, dass der Trainer nicht der Richtige ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch, dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreiche, wie in solchen Krisen gerne schnell argumentiert wird, ist bei Holstein nicht der Fall. Nach Informationen unserer Redaktion haben die Spieler Vertrauen zu ihrem Coach, das Verhältnis stimmt. Nur eben die Ergebnisse nicht. Zudem basiert die Krise auf drei Gründen, für die der Trainer zumindest vordergründig nichts kann.

1. Der Umbruch im Holstein-Kiel-Kader zur neuen Saison

Einige Spieler blicken mit großer Unsicherheit auf die kommende Spielzeit. Feste Größen wie Kapitän Hauke Wahl, Mittelfeld-Motor Alexander Mühling (beide mit unbekanntem Ziel), Stürmer Fin Bartels (Karriereende) und Flügelflitzer Fabian Reese (Hertha BSC) werden die KSV verlassen. Die Mannschaft bekommt im Sommer ein völlig neues Gesicht. Welches, ist weitestgehend unklar. Dass der aktuelle Umbruch im Kader auch großes Thema innerhalb der Mannschaft ist, bestätigte zuletzt Lewis Holtby. Zwar sei dieser Vorgang ein „normaler Prozess“, dennoch: „Dadurch fehlen dem ein oder anderen unterbewusst vielleicht auch mal ein paar Prozentpunkte.“

2. Vertragslose Defensivspieler bei Holstein Kiel

Unklarheit über die eigene Zukunft herrscht gleichzeitig bei sechs weiteren Profis, deren Verträge am Saisonende auslaufen. Neben Torwart Himmelmann, der im Winter nur einen Vertrag bis Sommer unterschrieb, betrifft das Stammverteidiger Simon Lorenz, Rechtsverteidiger Julian Korb, Linksverteidiger Mikkel Kirkeskov, Staubsauger Aleksandar Ignjovski und Innenverteidiger Stefan Thesker – allesamt Defensivspieler.

Mit vollem Einsatz können sie sich für einen neuen Vertrag empfehlen – bei Holstein oder anderswo. Aber auch Fußball-Profis sind Menschen, bei denen sich Zukunftssorgen auf Stabilität und Leistung auswirken können. Auffällig sind die Unkonzentriertheiten und individuellen Fehler in der KSV-Abwehr, die die Mannschaft zuletzt oft um den Lohn ihrer Feldüberlegenheit gebracht haben. Mit 45 Gegentreffern stellt Holstein mittlerweile die zweitschlechteste Defensive der Liga!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

3. Immer wieder verletzte und fehlende Spieler bei Holstein Kiel

Rapp muss in dieser Saison immer wieder auf fest eingeplante Stammspieler verzichten. Der Ausfall von Benedikt Pichler, der fast sieben Monate lang mit einer Schleimbeutelentzündung passen musste und sich am Sonntag bei der 2:3-Niederlage gegen Arminia Bielefeld erneut am Oberschenkel verletzte, fällt mindestens ebenso schwer ins Gewicht wie die Verletzungen von Routinier Fin Bartels (Zehbruch, Adduktorenprobleme), den Keepern Thomas Dähne (Schienbeinkopf-Anbruch) und Tim Schreiber (Platzwunde) und Aleksandar Ignjovski (Innenband) sowie den zwischenzeitlich länger fehlenden Kwasi Okyere Wriedt (Rückenprobleme) und Hólmbert Fridjónsson (Pferdekuss). Zeitweise stand kein echter Stürmer zur Verfügung.

Trainer und Spieler sollen gemeinsam die Kurve kriegen

Drei Aspekte, für die der Trainer nichts kann. Auch deshalb verzichtet der Klub auf frische Impulse von der Trainerbank, vertraut weiter auf die Arbeit von Coach Marcel Rapp – und geht damit ein Stück weit ins Rapp-Risiko. Die Mannschaft und ihr Trainerteam sollen gemeinsam die Kurve kriegen, um ein Abdriften in die untere Tabellenregion zu verhindern. Geht’s schief und die KSV steigt nach sechs – überwiegend erfolgreichen – Zweitligajahren in die Drittklassigkeit ab, müsste sich gewiss nicht nur der Trainer einen neuen Job suchen. Dann müssten auch die Entscheider in der Vereinsspitze die volle Verantwortung übernehmen.