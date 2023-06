﻿Drei Handballteams lösen Tickets für Jugend-Oberliga

Kreis Segeberg. Drei Handballteams aus dem Kreis Segeberg haben sich für die Jugend-Oberligen Hamburg/Schleswig-Holstein für die kommende Spielzeit qualifiziert. Neben der Bramstedter TS, Dauergast bei den männlichen A-Jugendlichen, können sich auch die weibliche A- und die weibliche C-Jugend des SV Henstedt-Ulzburg Oberligist nennen. Gescheitert ist hingegen die weibliche B-Jugend des SVHU.

SVHU A-Mädchen kampflos in die Oberliga

Gar nicht erst durch die Mühlen der Qualifikationsrunden musste sich die weibliche A-Jugend des SVHU spielen. Aufgrund der geringen Anzahl von Mannschaftsmeldungen sind die Henstedt-Ulzburgerinnen kampflos in die Oberliga eingruppiert worden.

Bramstedter TS ist Stammgast

Die männliche A-Jugend der Bramstedter TS, die in der vergangenen Serie die direkte Qualifikation nur hauchdünn als Dritter verpasst hatte, tat sich in der zweiten Runde schwer. Beim 20:25 gegen den VfL Lübeck-Schwartau spielte sie unkonzentriert und fahrig. Die einzig gute Leistung zeigten die Schützlinge von BT-Trainer Thorsten Hagenow gegen die HSG Kremperheide/Münsterdorf. Die Begegnung gewannen sie überzeugend mit 24:16. Dieser Erfolg reichte bereits für die Qualifikation aus.

„Das letzte Spiel gegen den MTV Lübeck II war bedeutungslos. Die drei B-Jugendlichen, die uns die ganze Zeit unterstützt haben, bekamen in diesem Match ihre Einsatzzeiten“, sagte Hagenow nach der 22:35-Pleite. „Jetzt können wir endlich anfangen zu arbeiten. Wir wollen uns verbessern und so viele Mannschaft in der Oberliga hinter uns lassen wie möglich.“

B-Mädchen des SVHU gehen leer aus

Wie schon in der ersten Qualifikationsrunde ging die weibliche B-Jugend des SV Henstedt-Ulzburg auch in der zweiten Runde leer und ohne Punkte aus. Gegen den MTV Lübeck (16:29), TuRa Meldorf (17:23) und die HSG FONA (11:28) gab es für die Schützlinge von SVHU-Trainer Katharina Reich zum Teil deutliche Niederlagen, so dass ihnen der Platz in der Oberliga verwehrt blieb.

SH-Liga ist nun das Ziel

„In den drei Begegnungen konnten wir die erforderliche Leistung nicht oder nur teilweise abrufen“, sagte Reich. „Gegen den MTV Lübeck hatten wir uns schon Anfang der zweiten Halbzeit aufgegeben. In der Partie gegen Meldorf hatten wir das Momentum nur zum Ende der ersten Halbzeit auf unserer Seite. Gegen Fona war die Luft raus.“ Mit der Oberliga hat es nicht geklappt. Am kommenden Wochenende steht für die Reich-Schützlinge nun Qualifikation für die Schleswig-Holsteinliga auf dem Programm.

C-Mädchen drehen richtig auf

In der gerade erst aktivierten Oberliga für C-Jugendteams wird die weibliche C-Jugend des SV Henstedt-Ulzburg spielen. In der Dreiergruppe setzten sich die SVHU-Mädchen mit zwei deutlichen Siegen durch. Gegen die HG Owschlag/Kropp/Tetenhusen verpassten es die Ulzburgerinnen, sich schon in der ersten Hälfte abzusetzen, dennoch lagen sie mit 10:7 in Front. „Wir haben uns nach der Pause gesteigert“, sagte SVHU-Co-Trainerin Yasemin Delfs. „Vor allen haben wir noch besser verteidigt.“ Die Partie endete mit einem 23:14 für den SVHU.

SVHU feiert Gruppensieg

Weil die HG OKT auch die zweite Partie gegen die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg (16:24) gleich im Anschluss verlor, waren die Henstedt-Ulzburgerinnen zusammen mit der HSG bereits vor der letzten Begegnung qualifiziert. Im ersten Abschnitt produzierten die SVHU-Mädchen zu viele Ballverluste und hatten keine guten Torabschlüsse. Die Folge war das 13:16 zur Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel drehten sie auf und ließen nur noch vier Gegentreffer zu. Vorne trafen sie noch 13 Mal und gewannen mit 26:20. „Wir wollten unbedingt Erster werden“, meinte Yasemin Delfs.

