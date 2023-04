﻿Drei Rückkehrer verstärken Fußballer von Fetihspor Kaltenkirchen

Kaltenkirchen. Bei den Fußballern von Fetihspor Kaltenkirchen läuft es rund. Zuletzt siegte das Verbandsliga-Team von Trainer Sven Tepsic vier Mal in Folge und verbesserte sich auf Rang fünf. Am Sonnabend können die Kaltenkirchener ihre Serie ausbauen. Ab 16 Uhr treffen sie auf den bereits als Absteiger feststehenden Leezener SC.

Parallel zur aktuellen Saison laufen die Kaltenkirchener Planungen für die nächste Spielzeit. Die wichtigste Personalie konnte Alexander Nagel, Sportlicher Leiter bei Fetihspor, bereits vor einiger Zeit festzurren. Der 41-jährige Tepsic, seit Oktober 2021 bei den Kaltenkirchenen aktiv, wird weiterhin Trainer bleiben. Unterstützt wird er ab Sommer von einem alten Bekannten: Klaus Kasper, der im Winter seinen Trainerposten beim Kreisligisten SV Schackendorf freiwillig geräumt hat, kehrt als Assistent an seine alte Wirkungsstätte zurück. „Einen Besseren können wir nicht kriegen“, freut sich Nagel über die Zusage eines alten Weggefährten, mit dem Fetihspor 2015 in die Verbandsliga aufgestiegen war.

Nashim Jueidi und Kevin Trozki kommen

Auch in Sachen spielende Zugänge setzen Nagel und Co. auf Rückkehrer. So werden Nashim Jueidi und Kevin Trozki ab Sommer wieder an der Schirnauallee auflaufen. Der 28-jährige Juedi wechselte 2019 von Fetihspor zum Ortsrivalen KT, den er in der abgelaufenen Saison 2021/22 mit 16 Treffern zum Titel und in die Landesliga schoss. Etwas weniger spektakulär verlief die jüngere Vergangenheit bei Trozki. Nach einer einjährigen Pause versuchte der 28-Jährige, beim SSC Phoenix Kisdorf wieder Fuß zu fassen, wurde aber immer wieder durch Verletzungen ausgebremst. Immerhin brachte er es auf drei Saisontreffer. Trozki wird zum dritten Mal die Schuhe für Fetihspor schnüren.

Zwei Abgänge lassen die Wechselbilanz von Fetihspor Kaltenkirchen ausgeglichen erscheinen. Christoph Pfützner zieht es zum VfL Oldesloe, Leon Marre für ein Jahr in die Vereinigten Staaten. „Wir werden sehr gut für die nächste Spielzeit aufgestellt sein und wollen nicht schlechter als in diesem Jahr abschneiden“, richtete Alexander Nagel seinen Blick in die Zukunft.

SSC Phoenix Kisdorf spielt gute Saison

Auch beim SSC Phoenix Kisdorf, der am Sonntag ab 15 Uhr bei der SG Elmenhorst/Tremsbüttel antritt, sind die personellen Planungen so gut wie abgeschlossen. „Das war diesmal auch nicht so schwer wie im vergangenen Jahr“, sagt Trainer Dominik Fseisi, der nach dem Rückzug des Teams und dem damit verbundenen Abstieg aus der Landesliga ganze sechs Kicker als dem alten Kader übernommen hatte. Fseisi gelang es, ein verbandsligataugliches Team auf die Beine zu stellen, das anscheinend Potenzial besitzt. Fünf Spiele vor dem Saisonende belegen die Fseisi-Mannen Rang vier, die Vizemeisterschaft ist nach wie vor in Reichweite. „Wir wollen unsere Spiele gewinnen und schauen dann, was dabei heraus gesprungen ist“, sagt der Trainer, der mit der Entwicklung mehr als zufrieden ist. „Egal, wie die letzten Partien ausgehen – eine gute Saison haben wir so oder so gespielt.“

SG Oering-Seth zu Gast beim SC Rönnau 74

Von einer guten Spielzeit können auch die Fußballer der SG Oering-Seth sprechen. Der Aufsteiger entwickelte sich zu einem gestandenen Verbandsliga-Team, was besonders deutlich an der Rückrunden-Tabelle abzulesen ist. Die Schützlinge von Trainer Yorck Männich, die am Sonnabend ab 14 Uhr beim SC Rönnau 74 gastieren, belegen in dieser Wertung den sechsten Platz.