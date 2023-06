﻿Drei Tagessiege: Winkel-Crew fährt der J/70-Konkurrenz davon

Kiel. Schon zum Auftakt am Donnerstag hatten sie ihre Kielboot-Klasse bewiesen, am Freitag fuhren sie der Konkurrenz dann dauerhaft davon: Die 470er-Segler Malte Winkel und Theres Dahnke sind bei der internationalen deutschen Meisterschaft der J/70 gemeinsam mit Moritz Klingenberg und Mika Trosien aktuell eine Klasse für sich.

„Ja, das lief schon ganz gut“, sagte Dahnke, im 470er als Steuerfrau mit Vorschoter Matti Cipra Kieler-Woche-Zweite, in der J/70 als Taktikerin und situativ auch als Großsegel-Trimmerin eingeteilt. Die 24-Jährige hebt den Anteil von Teamkamerad Klingenberg hervor: „Moritz hat total viel Ahnung vom Boot. Wenn wir mal etwas nicht wissen, fragen wir ihn – und können das dann sehr schnell einstellen und umsetzen.“

In dieselbe Kerbe schlägt Steuermann Winkel. „Moritz gibt uns das Handwerkszeug, und dann können wir auf dem Wasser das tun, was wir am besten können.“ Heißt: Schnelle Entscheidungen treffen, wenn sich die Bedingungen ändern, das Kielboot auf der Welle der Bahn Foxtrott schon mal so aussurfen wie eine 470er-Jolle.

Deutsche J/70-Elite aus Hamburg um Grau, Kemmling und Lehmann lauert auf den Rängen vier bis sechs – Menzner folgt

Mit drei Tagessiegen setzte sich die Crew zur Halbzeit deutlich ab, liegt nun zwölf Punkte vor dem Schweizer Stefan Seger und Co. sowie den Schweden um Erik Lindén. Die deutsche J/70-Elite mit den Skippern Michael Grau, Carsten Kemmling und Claas Lehmann (alle Hamburg) folgt dahinter.

Auf Rang sieben vorgefahren ist derweil Martin Menzner (Kieler Yacht-Club). Die zuvor in der J/80 erfolgsverwöhnte Crew hat nach dem Aus der Klasse vor einiger Zeit auf das etwas kleinere Kielboot umgesattelt und kommt immer besser in Schwung. „Echte Freunde werden wir aber nicht mehr“, sagte Menzner, der in seinem „Vorgarten“ auf Bahn Foxtrott vor Stein neben einem 18. Rang die Plätze zwei und fünf ersegelte. Auch dank verbesserter Segel: „Wir haben eine neue Fock, damit geht es besser, und wir werden nicht mehr so sehr verprügelt.“

KN