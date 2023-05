﻿Zwischenfall in Hannover: Holstein-Kiel-Fans geraten mit Polizei aneinander

Hannover. Aus sportlicher Sicht sorgte Holstein Kiel am Sonntag bei Hannover 96 mächtig für Furore. Mit 5:1 setzten die Störche gegen die Niedersachsen zum Saisonende ein klares Zeichen, zeigten auf dem Platz eine souveräne Leistung. Abseits des Feldes gerieten allerdings Fans der KSV und die Polizei aneinander. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei Hannover hervor. Demnach soll ein Fan der Störche auf dem Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg ein vorbeifahrendes Fahrzeug der Polizei „blockiert“ haben. Genauere Details des Herganges gehen aus der Mitteilung nicht hervor.

Personalienfeststellungen und drei verletzte Polizisten

„Als ein Polizeibeamter den Mann von der Straße geleiten wollte, wurde er von dem Fan beleidigt und angegriffen. Daraufhin beleidigten weitere Gästefans die anwesenden Beamten und bewarfen sie mit Gegenständen, sodass weitere Kräfte hinzugezogen werden mussten“, erklärte die Polizei. Drei Beamte seien im Zuge der Auseinandersetzung verletzt worden. Zudem seien die Personalien mehrerer Personen festgestellt worden, heißt es. Demnach prüfe die Polizei noch, welche Straftatbestände gegen die beschuldigten Personen vorliegen sollen. Von Fanseite wurde bereits kurz nach dem Einsatz von einem überharten Vorgehen seitens der Beamten gesprochen.

Polizei zieht gutes Gesamtfazit – Fanprojekt Kiel übt erste Kritik

Grundsätzlich bewertete Gesamteinsatzleiter Kriminaldirektor Andreas Pütsch von der Polizei Hannover den Tag mit rund 38 000 Fans insgesamt dennoch als positiv. „Egal ob Gäste- oder Heimfans - zum heutigen Saisonabschluss stand ganz klar das sportliche Ereignis im Vordergrund. Wir freuen uns daher umso mehr, dass unser heutiges Einsatzkonzept aufgegangen ist, auch wenn es einzelne Ausnahmen im friedlichen Verhalten gab“, so Pütsch.

Auch das Fanprojekt Kiel äußerte sich im Anschluss an den Vorfall in einem kurzen Statement bei Facebook. „Was im Nachgang vor den Toren des Stadions passierte, wird dem Vorangegangenen leider in keinster Weise gerecht“, übte das Fanprojekt erste Kritik und fügte abschließend an: „Wir möchten zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts zu den Vorkommnissen sagen, da wir uns vorab gemeinsam mit den Betroffenen erst einen Überblick über die Geschehnisse verschaffen wollen.“

