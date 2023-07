Doppelt hält besser: Zwei Stationen Kuschel Cup am Wochenende

Kiel. Auf der Anlage der Familie Johannsen in Hörup findet nun schon zum vierten Mal das Springflut Festival statt. Das Turnier punktet mit einem sportlichen Programm auf Spitzenniveau mit Prüfungen für Amateure, den Nachwuchs und natürlich für die Profis in der ganz schweren Klasse. Aber auch das Drumherum kann sich sehen lassen: So öffnet die benachbarte James Farm ihre Tore, zeigt Abläufe und Produkte des hochmodernen landwirtschaftlichen Betriebes und bietet ein informatives und unterhaltsames Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Die Springreiter im Kuschel Cup haben am Freitagnachmittag ab 16.30 Uhr in einer Stilspringprüfung der Klasse L die Gelegenheit, sich für den einzigartigen Saisonabschluss in Negernbötel zu qualifizieren. Die an Stelle eins bis vier platzierten Sportler lösen das Finalticket.

Dressurreiter können sich in Eutin qualifizieren

Nach dem erfolgreichen Dressur- und Geländeturnier am letzten April Wochenende in Eutin hat der Ostholsteinische Reitverein Malente-Eutin e.V. (ORV) nun alles für das große Sommerturnier bereitet. Das im vergangenen Jahr neu aufgesetzte Programm einer kompakteren Dauer und einer Begleitung durch Geländeprüfungen wird auch in diesem Jahr nicht nur fortgesetzt, sondern auch erweitert. Der Kuschel Cup richtet sich in Eutin an die Junioren, die eine Dressurreiterprüfung der Klasse L absolvieren. Über 20 Nennungen sind beim Veranstalter eingegangen, die Prüfung startet am Samstag um 14.30 Uhr. Die besten Zwei dürfen sich über einen Startplatz beim Finale des Kuschel Cups im Herbst freuen.

Und egal, ob in Hörup oder Eutin – alle jungen Nachwuchsreiter im Kuschel Cup freuen sich über viele Zuschauer, die ihnen und ihren Pferden einen kräftigen Applaus spenden!

Die Termine:

DRESSUR: Wedel 26.-29. Mai, Granderheide 16.-18. Juni, Eutin 7.-9. Juli, Kleinsolt 14.-16. Juli, Groß Steinrade 20.-23. Juli, Friedrichskoog 10.-13. August, Negernbötel Finale im Herbst

SPRINGEN: Wedel 26.-29. Mai, Granderheide 16.-18. Juni, Hörup 5.-9. Juli, Groß Steinrade 20.-23. Juli, Ladelund 28.-30. Juli, Friedrichskoog 10.-13. August, Negernbötel Finale im Herbst

KN