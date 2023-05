Dressurfestival Hof Norwegen: Ein neues Turnier in Schleswig-Holstein

Mohrkirch. Initiator des neuen Dressurfestivals Hof Norwegen (23. bis 25. Juni) ist die Familie Waterhues. Markus Waterhues zählt zu den anerkanntesten Dressurausbildern im Land, Tochter Johanna ist ebenfalls bis zur Dressur S**-Klasse, Intermediaire, erfolgreich. „Wir wollen etwas für den Reitsport im Land tun, Menschen für Pferde und Dressur begeistern“, erklärt Helga Waterhues die Beweggründe für ihr neuestes Vorhaben. Und Markus Waterhues fügt hinzu: „Wir haben viele Unterstützer, die Lust haben mitzumachen. So hat sich das Gestüt Roest, mit dem wir eng verbunden sind, bereit erklärt, alle Turnierschleifen zu sponsern. So viel Zustimmung ist Motivation für uns alle.“

In enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand des RV Südangeln e.V. wurde das Programm aus der Taufe gehoben. 17 Prüfungen sieht die Ausschreibung vor – Höhepunkt ist die Grand Prix Kür auf S***-Niveau. Eine Youngster Dressurprüfung der Klasse S*, eine Intermediaire II und der Grand Prix de Dressage ergänzen die Aufgaben in der schwersten Klasse für die Profis. Ebenfalls in Mohrkirch dabei: eine Qualifikation für das Nospa-Championat, geritten wird eine Dressurprüfung der Klasse S* und eine Prix St. Georges Kür. Das Finale der etablierten Serie findet dann in Großenwiehe statt.

Die Organisatoren haben auch an den Nachwuchs gedacht, sowohl an den zwei- als auch an den vierbeinigen. So können die fünf- und sechsjährigen Youngster in Dressurpferdeprüfungen der Klassen L und M die Tickets für die Bundeschampionate in Warendorf lösen. Außerdem finden die Sichtungen für die deutschen Jugendmeisterschaften statt – für die Ponyreiter, Children, Junioren und Jungen Reiter.

Hochklassiger Dressursport mit Rahmenprogramm

Die ersten Profis haben bereits ihr Kommen zugesagt: die Routiniers Wieger de Boer, Rainer Schwiebert und Ingrid Klimke. Neben dem Top-Sport wird es eine kleine Ausstellung und Gastronomie geben. Außerdem ist Mentalcoach Jutta Humpert vor Ort und berät unter anderem, wie man sich Ängsten in Prüfungssituationen stellt, ein Physiotherapeut macht die Reiter und bei Bedarf auch die Besucher wieder fit, und im Kinderland können die Kleinsten nach Herzenslust toben, während die Eltern Dressur genießen. „Unser Wunsch ist es, dass sich Gäste, Reiter, Richter und Sponsoren bei uns wohlfühlen und eine gute Zeit haben“, erklärt Tobias Waterhues, ältester Sohn der Familie und federführend in der Organisation. „Und wir wollen zeigen, wie toll und spannend Dressursport sein kann. Wir sind voller Zuversicht, dass uns das gelingen wird.“

KN