Dressurfestival Hof Norwegen: Gelungener Auftakt mit würdigen Siegern

Mohrkirch. Das Dressurfestival der Familie Waterhues auf dem Hof Norwegen in Mohrkirch hat begonnen. Und auch zahlreiche Besucher haben sich am Freitag bereits aufgemacht, um bei dieser glanzvollen Turnier-Premiere dabei zu sein, und sie dürften sofort bemerkt haben: Hier wurde mit viel Liebe zum Detail und mit Sachverstand gearbeitet und ein Ambiente geschaffen, das zum Wohlfühlen einlädt. Der sportliche Start war ein ganz feiner: In einer Dressurprüfung der Klasse S, zugleich Sichtung für die Deutschen Jugendmeisterschaften in München im August dieses Jahres, belegte Marie Holtfreter vom Garstedt-Ochsenzoller Reit- und Fahrverein mit ihren beiden Pferden, dem Oldenburger Fantango OLD und dem Holsteiner Amorio, die Plätze eins und zwei mit 71,93 und 69,91 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Als die erste Reiterin das Viereck betreten hatte, ist alle Anspannung von mir abgefallen und ich habe begonnen, die Veranstaltung zu genießen“, berichtete Hausherr Markus Waterhues. „Wir haben ein ganz tolles Team, das im Hintergrund hervorragend arbeitet und alles daransetzt, dass sich Reiter, Besucher und natürlich die Pferde bei uns wohl und aufgehoben fühlen.“

Im NOSPA Championat, gesponsert von der Nord-Ostsee-Sparkasse, eine Dressurtour der Klasse S, die in Mohrkirch und Großenwiehe ausgetragen wird, traten 28 Pferd-Reiter-Paare an. Caroline Locklair, die zwar für den RV Rehagen-Hamburg startet, aber auf dem Hof Norwegen trainiert, gewann die Prüfung mit ihrem 15-jährigen Holsteiner Wallach Consus und 72,937 Prozent vor Leonie Ottmar (Flensburger RFV 1924 e.V.) mit ihren beiden Pferden Fernet und Homeoffice und 72,421 beziehungsweise 71,944 Prozent.

Perfekte Bedingungen in Mohrkirch auf Hof Norwegen

Den Abschluss des Tages bildete der Grand Prix de Dressage – und lange sah es nach einem Sieg des Veranstalters auf seiner Turnierpremiere aus. Doch dann spielte Rainer Schwiebert vom Gestüt Helenenhof in Kattendorf als letzter Starter die Stärken seines Holsteiner Beschälerstars Helenenhof’s Catoo v. Con Air gekonnt aus und setzte sich mit 72,633 Prozent an die Spitze des Teilnehmerfeldes. Alle Ergebnisse unter www.equiscore.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Markus Waterhues freute sich über die silberne Schleife mit seinem KWPN-Wallach Baroso (71,733 Prozent) und vor seiner Schülerin Caroline Locklair mit Consus. Sieger Rainer Schwiebert strahlte: „Man merkt gleich, dass dies eine Veranstaltung ist, die von Profis mit viel Turniererfahrung organisiert worden ist. Hier wurde an alles gedacht. Die Rahmenbedingungen mit den Böden und Abreiteplätzen sind perfekt. Ich freue mich über dieses tolle neue Turnier hier im Norden und auf weitere aufregende Tage in Mohrkirch.“ Und für seinen sportlichen Partner Catoo fand er nur lobende Worte: „Seine große Stärke ist seine Zuverlässigkeit. Er gibt im Viereck immer alles. Passiert ein Fehler, geht das meist auf meine Kappe.“

Am Sonnabend startet der Tag mit den Prüfungen für den reitenden Nachwuchs, der sich für die Deutschen Jugendmeisterschaften erneut empfehlen möchte. Spannender und gefeierter Höhepunkt des Abends wird die Grand-Prix-Kür ab 18 Uhr sein, in der auch Rainer Schwiebert und Helenenhof‘s Catoo wieder am Start sein werden. Der Eintritt ist an allen Tagen frei!

KN