Dressurfestival Hof Norwegen: Hervorragendes Starterfeld

Mohrkirch. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Hier werden die letzten Blumenarrangements geschmackvoll dekoriert, dort Halle, Richterhäuschen und Sitzgelegenheiten auf Hochglanz poliert – schließlich soll für die Premiere des Dressurfestivals Hof Norwegen alles perfekt sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir sind guter Dinge“, berichtet Tobias Waterhues von der Turnierorganisation. „Mit dem Nennungsergebnis sind wir sehr zufrieden und das Wetter spielt sicher auch mit, sodass sich die Zuschauer auf schönen und aufregenden Dressursport und auf entspannte Stunden bei uns auf der Anlage freuen dürfen.“

Denn in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand des RV Südangeln e.V. ist ein Programm mit 17 Prüfungen an drei Tagen entstanden, das feinste Darbietungen im Viereck verspricht. Den Auftakt am Freitag macht der Nachwuchs: und zwar der zwei- und vierbeinige. Die Jungen Reiter starten am 23. Juni mit einer Dressurprüfung der Klasse S* – zugleich Sichtung für die Deutschen Jugendmeisterschaften, die in diesem Jahr im August in München stattfinden werden. Es folgen die Einlaufprüfungen für die fünf- und sechsjährigen Dressurpferde, die sich für die Bundeschampionate vom 30. August bis 3. September in Warendorf empfehlen möchten. Nach einer weiteren Dressurprüfung der Klasse S*, Wertungsprüfung für das Finale des NOSPA-Championats, in dem sich die Profis mit ihren imposanten Athleten das erste Mal präsentieren, steht am Nachmittag der Grand Prix de Dressage an. Altmeister wie Wieger de Boer und Rainer Schwiebert werden bei der anspruchsvollsten Aufgabe des Tages ebenso dabei sein, wie Hausherr Markus Waterhues und seine Top-Schülerin Caroline Locklair, die gerade in Hagen a.T.W. bei den Future Champions, einem von Deutschlands bedeutendsten Nachwuchsturnieren, siegreich war.

Sichtungsprüfungen und Bundeschampionats-Qualifikationen am Samstag

Am Sonnabend, 24. Juni, erwarten die Besucher Sichtungsprüfungen für die Deutschen Jugendmeisterschaften der Ponyreiter, Children, Junioren und Junge Reiter und die Bundeschampionats-Qualifikationen, bei denen die Gäste einen Blick auf die besten jungen Dressurpferde des Landes werfen können. Gefeierter Abschluss des Tages ist die Grand Prix Kür, in der die Reiter ihre Pferde nach eigener Choreographie und selbstzusammengestellter Musik optimal in Szene setzen. Ein absolutes Highlight und Muss, nicht nur für Pferdeliebhaber, zu dem sich auch bereits Dr. Sabine Sütterlin-Waack, Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein, angekündigt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Sonntag, 25. Juni, stehen für die Nachwuchsreiter die finalen Sichtungen an: Geritten werden Dressurprüfungen der Klasse L, M und S. Auf höchstem Dressur-Niveau werden die zwei letzten Prüfungen des Tages ausgetragen: ein St. Georg Special und eine St. Georg Kür.

Komplettiert wird das stimmungsvolle Ambiente durch eine feine Ausstellung und eine leckere Gastronomie. Außerdem ist Mental Coach Jutta Humpert vor Ort und berät, wie man sich zum Beispiel Ängsten in Prüfungssituationen stellt, ein Physiotherapeut macht die Reiter und bei Bedarf auch die Besucher wieder fit und im Kinderland können die Kleinsten nach Herzenslust toben, während die Eltern Dressur genießen.

„Wir freuen uns riesig auf diese Turnierpremiere hier bei uns auf der Anlage“, so Tobias Waterhues. „Und wir hoffen, dass viele Zuschauer dabei sein wollen und das Dressurfestival mit den Reitern und uns gemeinsam feiern werden.„

Der Eintritt ist an allen Tagen frei!

KN