﻿Rose Oatley aus Lütjensee und Daddy Moon halten zwei Weltrekorde

An Rose Oatley und Daddy Moon war kein Vorbeikommen. Sie halten zwei Weltrekorde bei den Pony-Dressurreitern und wurden viermal deutsche Meister. Beim Nachwuchsturnier Future Champions in Hagen vertrat Oatley mit der Stute Sommernacht nun Deutschland bei den Junioren im Nationenpreis – und verbuchte direkt den nächsten Erfolg.

Lütjensee. „Daddy Moon bleibt für immer bei uns“, erzählt Rose Oatley, „ich weiß, dass ich da sehr privilegiert bin.“ Mit dem 13-jährigen Reitponywallach hat die 16-jährige Dressurreiterin ihre größten Erfolge gefeiert. 2021 waren sie Triple-Europameister, seitdem halten sie auch zwei Weltrekorde: für 89,700 Prozent in der Kür und für 82.629 Prozent im Teamwettbewerb. „Ich hoffe, dass Moonie die behält“, so Oatley. „Moonie ist echt lieb und sehr verfressen. Er ist an sich ein kleiner Frechdachs, aber eher im Umgang. In den Prüfungen kann man sich voll auf ihn verlassen, er versucht es auch auszugleichen, wenn man mal etwas nicht ganz richtig macht. Da weiß er: Es geht um was“, beschreibt sie ihr Pony – das außerdem ein großes Ego habe.