﻿Erstes Reitturnier auf dem Immenhof

Malente. Einmal dort reiten, wo in den 1950er-Jahren die bekannten und beliebten Immenhof-Filme gedreht wurden. Dort, wo Dick, Dalli und Oma Jantzen zu Hause waren und Ponys gezüchtet haben. Das war am Wochenende möglich beim ersten Dressurturnier auf Gut Immenhof, wie das Gut Rothensande inzwischen auch offiziell heißt.

Seit 2021 ist das damals als Filmkulisse dienende, idyllisch am Kellersee liegende Gut als Hotel Gut Immenhof eröffnet worden, mit angeschlossener Reitanlage.

Auf dieser wurde nun erstmals zum Reitturnier eingeladen. Zur Erinnerung an das erste Verbandsfest der Reitervereine für das östliche Holstein vor 100 Jahren in Malente-Grevesmühlen gestiftet vom Ostholsteinischen Reiterverein, worauf in der Zeiteinteilung hingewiesen wurde.

Neun Prüfungen, 300 genannte Vierbeiner

Bei einer tollen Kulisse mit Blick auf das berühmte, weiße Gutshaus wurden von Freitag bis Sonntag neun verschiedene Prüfungen angeboten. Ausgeschrieben war das Dressurturnier bis zur Klasse M. Knapp 300 Pferde und Ponys waren angemeldet worden.

Die erste Prüfung beim ersten Turnier war eine Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Hier überzeugte die fünfjährige Spille’s Soe, die von Stefanie Hendeß (RVF Lensahn) vorgestellt wurde und eine Wertnote von 9,0 erhielt. Eine so hohe Note wurde kein weiteres Mal an diesem Wochenende vergeben.

In der Dressurprüfung der Klasse M* gingen am Sonnabendnachmittag trotz des Regenwetters 29 Reiter-Pferd-Paare an den Start. Zum Sieg ritten Nicole Vater (RFV Schlamersdorf) und ihr deutsches Reitpony Coco Dancer C, die für ihre Vorstellung eine Wertnote von 7,8 erhielten. Auf Platz zwei folgten Lena Lösche (RSV Groß Steinrade) und Deep Infinity mit einer 7,6. Dritte wurden Mia-Marie Rondi (Nordd. u. Flottbeker RV) und ihr Monclaire mit einer 7,5. Das Paar ritt am Freitag bereits zum zweiten Platz in der Dressurprüfung der Klasse L*, wo sie eine 7,8 erhielten. Dort siegten Lena Matthies (RG Holsteinische Schweiz) und Earl of Emotion mit 8,0.

Ein kleiner Ethelbert im Führzügelwettbewerb

Auf der Reitanlage vom Hotel Gut Immenhof gab es nicht nur Prüfungen für die erfahrenen Reiter. Auch für den Reiternachwuchs wurde einiges geboten. Am Sonnabend standen Reiterwettbewerbe auf dem Programm, am Sonntagnachmittag ein Dressurreiterwettbewerb und mehrere Abteilungen Führzügelwettbewerbe, bei denen die kleinsten und jüngsten Teilnehmer und Teilnehmerinnen zeigten, was sie schon alles können.

Dabei fiel ein Nachwuchsreiter besonders auf: Enno Wallrabenstein (PSFV Süseler Baum) trug auf seinem Shetlandpony Tausendschön vom Elsensee ein rotes Turnierjacket und sah damit so aus wie Ethelbert aus den alten Immenhof-Filmen (gespielt von Matthias Fuchs). Dies wurde auch vom Turniersprecher kommentiert, was den kleinen Reiter sichtlich gefreut hat. „Das war ein wunderschönes Turnier und ein herrlicher Tag“, befand seine Mutter Mareile. „Wenn ich das als Kind gewusst hätte, dass dieser Tag mal kommt, ich wäre durchgedreht.“ Denn sie habe die Filme früher gefühlt täglich gesehen und kann sie bis heute Wort für Wort mitsprechen. So ging es wahrscheinlich so einigen, die beim Turnier auf Gut Immenhof dabei waren.

