﻿SV Henstedt-Ulzburg will Erfolgsserie in der Dritten Liga ausbauen

Kreis Segeberg. Der SV Henstedt-Ulzburg ist in der Dritten Handball-Liga Nord-Ost der Frauen die einzige Mannschaft, die noch keinen Punkt abgegeben hat. Nächster Gegner des Teams von Trainer Rene Hahn ist am Sonnabend ab 18 Uhr der SC Markranstädt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Mannschaft aus dem sächsischen Landkreis Leipzig lief in der vergangenen Serie in der Nordstaffel auf, wurde dort Dritter. Die Piranhas, wie sie sich selbst nennen, sind schwer einzuschätzen. Sie feierten Siege gegen den Thüringer HC II und BSV Saschsen Zwickau II, verloren aber deutlich gegen HT Norderstedt.

SC Markranstädt steht für Robustheit

„Markranstädt ist eine sehr robuste Mannschaft, im Innenblock verteidigen recht große Spielerinnen“, sagt Rene Hahn. Eingeschüchtert ist er davon nicht: „Wir wollen den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Julika Schmidt, die in Norderstedt auftrumpfte, hat Probleme an der Hand. Carina Büchel und Merline Wünsche-Laursen fielen zuletzt erkältungsbedingt aus. „Unser Kader ist groß und gut genug. Wenn mal Spielerinnen fehlen, bekomme ich keine Sorgenfalten“, sagt Hahn.

SG Todesfelde/Leezen feilt an Kleinigkeiten

Unterdessen ist am Sonntag ab 16 Uhr das Nachwuchsteam des Bundesligisten Buxtehuder SV bei der SG Todesfelde/Leezen zu Gast. Die jungen Buxtehuderinnen verloren bisher nur ihr Heimspiel gegen den SV Henstedt-Ulzburg. Das Team von SG-Trainer Thomas Kruse holte zunächst 4:0 Punkte, kassierte danach aber Niederlagen gegen den Rostocker HC (22:25) und beim Frankfurter HC (21:26).

„Wir sind noch entspannt“, sagt Kruse. „Es ist ja nicht so, dass wir gegen Rostock und in Frankfurt nicht hätten gewinnen können. Es waren Kleinigkeiten, die uns die Spiele gekostet haben.“ In der Defensive, so Kruse, stehe seine vor der Saison auf mehreren Positionen veränderte Mannschaft stabil. „Im Umschaltspiel nach Ballgewinn könnten wir aber effektiver sein, das eine oder andere einfache Tor mehr werfen.“ Im Positionsangriff sei sein Team zuletzt ein wenig zu harmlos gewesen. „Konsequenter zu sein, war der Schwerpunkt im Training.“

Lesen Sie auch

Rieka Thal fehlt gegen Buxtehude. Weil Yara Heller noch im Urlaub ist, spielt Katharina Buschmann erneut die Alleinunterhalterin im SG-Tor. Kruse versprüht trotzdem Zuversicht: „Wenn wir unsere Leistung abrufen, können wir in unserer Staffel jeden Gegner schlagen.“

KN