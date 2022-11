﻿Dritte Handball-Liga: TSV Altenholz gewinnt klar bei der SG Hamburg-Nord

Der TSV Altenholz kann doch noch gewinnen. In der Dritten Handball-Liga siegten die Wölfe nach zuletzt drei Niederlagen ohne große Mühe mit 36:25 (20:10) beim Aufsteiger SG Hamburg-Nord. Malte Abelmann-Brockmann und Mario Reiser erzielten jeweils neun Tore für die Altenholzer.

Hamburg. Der Negativlauf ist gestoppt: Nach drei Niederlagen in Folge konnte der TSV Altenholz in der Dritten Handball-Liga wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Vor 370 Zuschauern am Tegelsbarg gewannen die Wölfe beim Aufsteiger SG Hamburg-Nord gänzlich ungefährdet mit 36:25 (20:10). Mit jeweils neun Treffern waren Malte Abelmann-Brockmann und Mario Reiser erfolgreichste TSVA-Werfer.

„Ein Sieg nach drei Niederlagen tut immer gut. Unser Plan ist extrem gut aufgegangen, wir sind schnell in einen Flow gekommen“, sagte TSVA-Co-Trainer Tommy Fängler, der in Hamburg seinen Chefcoach André Lohrbach vertrat, weil dieser zeitgleich die U19 des THW Kiel gegen Empor Rostock (29:29) betreuen musste. Die zuletzt anfällige 5:1-Abwehr des TSV Altenholz ebnete den Weg. Abwechselnd verteidigen Abelmann-Brockmann und Hannes Glindemann mit hoher Intensität auf der Spitze und unterbanden so jegliche SG-Spielfluss.

Wölfe setzen sich früh vorentscheidend ab

Fast zwangsläufig ergaben sich Ballgewinne. Die Wölfe kamen konsequent in die erste und zweite Welle. Mit einem 5:0-Lauf setzten sich die Gäste von 7:4 (8.) auf 12:4 (17.) ab. Ein Vorsprung, den die Altenholzer nicht mehr aus der Hand gaben, sondern sukzessive auf maximal zwölf Tore ausbauten . „Wir konnten gut durchwechseln und haben auch die kleine Schwächephase in der zweiten Halbzeit weggesteckt. Es lief, wie wir es uns vorgestellt haben“, resümierte Fängler.

TSV Altenholz: Landgraf, Jöhnck 1 – Hansen 1, Schneider 2, Seebeck 4, Brassait 1, Meereis 4/1, Richter 1, Bergemann 2, Glindemann, Haack 2, Abelmann-Brockmann 9/3, Reiser 9.