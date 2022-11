﻿Dritte Handball-Liga: TSV Altenholz kriecht auf dem Zahnfleisch

Verbandsliga West: TuS Nortorf verpasst Sprung an die Tabellenspitze

In der Fußball-Verbandsliga West kam der TuS Nortorf am Sonnabend bei der SG Geest 05 nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und verpasst dadurch den Sprung an die Tabellenspitze.