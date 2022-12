﻿Dritte Handball-Liga: TSV Altenholz rettet Punkt gegen OHV Aurich

Der THW Kiel ist neuer Tabellenführer in der Handball-Bundesliga. Der Rekordmeister gewann am Sonntag gegen die MT Melsungen mit 24:22 (17:10) und schob sich nach einer unerwarteten, wenn auch starken Zitterpartie im zweiten Abschnitt mit nun 28:4 Punkten am bisherigen Spitzenreiter Füchse Berlin (27:5) vorbei.