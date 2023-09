﻿Lars Meereis macht TSV Altenholz zum Ligaprimus der 3. Handball-Liga

Altenholz. Die Wölfe geben in der Dritten Handball-Liga Nord-Ost weiter den Ton an. Auch nach dem vierten Spieltag steht der TSV Altenholz an der Tabellenspitze vor Zweitliga-Absteiger HC Empor Rostock. Vor 380 Zuschauern setzte sich der Ligaprimus mit 33:30 (13:13) gegen den HC Burgenland durch. Besonders zielsicher waren die Altenholzer Linkshänder: Lars Meereis warf neun Tore, Klas Bergemann netzte sieben Mal ein.

Ein Hauch von Wehmut wehte vor dem Anpfiff durch die Edgar-Meschkat-Halle: Der TSV Altenholz verabschiedete Dr. Philip Lübke, der die Wölfe bis zum Ende der vergangenen Saison fast 20 Jahre als Mannschaftsarzt begleitet hatte und diese Tätigkeit nun bei der deutschen Männer-Handballnationalmannschaft ausübt, vor den 380 Zuschauern mit einer Collage. Dann galt der Blick der Zukunft: Die Wölfe wollten zeigen, warum sie mit ihrem jungen Rudel nach drei Spieltagen an der Tabellenspitze der Dritten Handball-Liga thronten.

TSV Altenholz muss auf Quartett verzichten

Ohne die Leitwölfe Hannes Glindemann, Malte Voigt (beide beruflich verhindert) sowie Malte Abelmann-Brockmann (privat verhindert) und den verletzten Henri Pabst setzte TSVA-Coach André Lohrbach auf die Stralsund-Fluch-Besieger. Und die Youngster um Connar Battermann und Matteo Menges ballerten munter drauf los. Allerdings mit hoher Streuung. Und so blieb es in der Anfangsphase ein Duell auf Augenhöhe mit den Sachsen-Anhaltinern.

Beim TSV Altenholz wechselten Zauberhandball und schlechte Wurfauswahl binnen Minuten

Doch immer wieder ließen die Altenholzer ihr Talent und ihre Klasse aufblitzen. Klas Bergemann vollendete einen Gegenstoß per Dreher gegen die Hand zum 2:2 (5.). Meereis veredelte ein rotzfrechen Steal von Michel Brassait mit einem Konter zum 5:4. Als Battermann einen Kempa-Pass von Meereis zum 6:4 in die Maschen schmetterte, gab es Standing Ovations (12.). Die Wölfe kamen in einen Flow: Meereis’ unwiderstehlicher Armzug bescherte dem TSVA das 8:6.

Auch in doppelter Unterzahl bleiben die Gastgeber zunächst konsequent. Menges murmelte den Ball durch die Hosenträger vom starken HCB-Keeper Benas Vaicekauskas, Bergemann erhöhte aus spitzem Winkel gar auf 10:7 (18.). Kippte das Spiel frühzeitig in Richtung der Gelb-Schwarzen? Nein! Die Naumburger profitierten von schlechten Wurfentscheidungen der Altenholzer, trafen ihrerseits jetzt besser aus dem Rückraum. Auch, weil die Altenholzer Keeper fast keine Hand an die Bälle bekamen. In die Pause rettete der TSV Altenholz ein 13:13-Unentschieden, weil Meereis den finalen Wurf von Soma Lukacs blockte.

TSV Altenholz – HC Burgenland 33:30 (13:13) TSV Altenholz: Saggau (1.-30. Min./2 Paraden), Landgraf (31.-52./3), Jöhnck (ab. 55./1) – Schneider, Fängler, Seebeck, Brassait 2, Meereis 9, Bornhöft 4, Bergemann 7, Battermann 8/3, Richter 2, Menges 1. HC Burgenland: Voigt (ab 57./1), Vaicekauskas (1.-57./12 Paraden/1 Tor) – Remke, Dober, Vucetic 9, Günther, Bielzer 2, Vagner 2, Popa 3, Berenyi 1, Esche 7/3, Lukacs 3, Wellner 2. Schiedsrichter: J. Lauenroth/A. Surrow (Lübeck/Kronshagen) – Strafminuten: TSVA 10 (Seebeck, Meereis, Schneider, 2x Richter), HCB 10 (2x Bielzer, Vucetic, Dober, Popa) – Siebenmeter: TSVA 3/3, HCB 3/3 – Zuschauer: 380.

Mit einem 4:0-Lauf kehrten die Wölfe aus den Kabinen zurück, doch die Gäste blieben dran – zum 20:20 traf HCB-Torwart Vaicekauskas ins leere Tor (42.). TSVA-Coach Lohrbach reagierte, stellte von der 6:0-Abwehr auf die 5:1-Variante um. Mit mehr Aggressivität forcierten die Gastgeber Ballgewinne. Und vorne ging Meereis dahin, wo es wehtut – in die Lücken. „Wenn wir mit Wumms kommen, sind wir schwer zu stoppen“, erläuterte Meereis. Der 23-Jährige zog zwei Zeitstrafen und zwei Siebenmeter: Battermann verwandelte cool zum 21:20 und 24:21 (48.). Meereis erhöhte mit seinem achten Treffer aus 25:21 (50.). Zehn Minuten vor dem Ende erlahmte der Widerstand der Naumburger. Die Altenholzer marschierten einem letztlich ungefährdeten 33:30-Heimsieg entgegen.

„Wir haben uns das Leben schwer gemacht. Meine Spieler haben aber auch gemerkt, dass sie das Spiel im Griff hatten, wenn sie Gas gegeben haben. Leider wechselten über die 60 Minuten noch zu häufig gute mit schlechten Sequenzen“, konstatierte Lohrbach und sprach Meereis ein Extralob aus: „Er nimmt aktuell eine extreme Entwicklung.“

