﻿„Time to say goodbye“ bei der SG Todesfelde/Leezen und dem SV Henstedt-Ulzburg

Der Klassenerhalt ist geschafft, am letzten Spieltag geht es für die Handballerinnen vom SV Henstedt-Ulzburg und der SG Todesfelde/Leezen in der Dritten Liga nicht mehr um allzu viel. In der neuen Saison werden in beiden Mannschaften viele altbekannte Gesichter fehlen.

