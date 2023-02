Droht Holstein Kiel im grauen Tabellenmittfeld zu versinken?

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

der Start in die Rückrunde war vielversprechend, nach der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern droht Holstein Kiel allerdings die Tristesse des grauen Mittelfeldes. Um den Anschluss an die Spitzenteams der Zweiten Liga zu schaffen, fehlte laut Kapitän Hauke Wahl am Ende der „letzte Punch“. Zu allem Überfluss muss Trainer Marcel Rapp nach Benedikt Pichler (der Österreicher fällt bereits seit September mit einer Schleimbeutelentzündung aus) vorerst auch auf Mittelstürmer „Otschi“ Wriedt verzichten.

Dunkle Wolken über dem Holstein-Stadion vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg? Nicht ganz so grau nimmt derweil Holstein-Sportchef Uwe Stöver das Tabellenmittelfeld wahr. „Wenn ich sehe, wie sich ein Verein wie Holstein Kiel in dieser Liga platziert, dann kann man sagen, dass man einen Platz im Tabellenmittelfeld in der Zweiten Liga als negativ, aber auch als positiv auslegen kann“, so Stöver im KN-Interview. Eine Woche nach dem Ende der Winter-Transferperiode erklärte der 55-Jährige, warum Holstein Kiel statt für 4,5 Monate eine Million Euro von Hertha BSC zu kassieren, lieber Fabian Reese bis Sommer halten wollte.

Ein wenig Licht ins grau brachte bereits in der vergangenen Woche die Vertragsverlängerung von Finn Porath. Der gebürtige Eutiner besitzt damit ein bis Sommer 2026 gültiges Arbeitspapier bei den Störchen. Sportchef Stöver bescheinigte dem 25-Jährigen eine gute Entwicklung, auch wenn dieser im vergangenen Jahr durch Verletzung und Corona zurückgeworfen wurde. Fit und mit frischem Vertrag in der Tasche formuliert Porath nun selbstbewusst neue Ziele.

Einen weiteren Schritt auf dem Weg dahin kann Porath vielleicht schon im nächsten Spiel machen, wobei gegen den 1. FC Magdeburg die Konkurrenz im Mittelfeld wieder größer werden könnte. Routinier Lewis Holtby steht nach überstandener Bauchmuskelzerrung wieder im Mannschafttraining und auch Marco Komenda meldete sich diese Woche nach über fünf Monaten Verletzungspause (Sehnenriss) zurück. Ob es für Holtby und Komenda am Sonnabend Startelf, Bank oder Tribüne heißt, ist noch unklar. Trainer Marcel Rapp möchte Magdeburg mit dem Personal „überraschen“.

Ansonsten wünsche ich Ihnen, dass das nächste Heimspiel von Holstein Kiel als ein gutes Mittel gegen den drohenden Winter-Tabellenmittelfeld-Blues wirkt.

Ihr Matthias Hermann, Holstein-Reporter

Zitat der Woche

Unsere Haltung zeigt ganz klar, dass wir kein Selbstbedienungsladen anderer sind Uwe Stöver, Sportchef von Holstein Kiel, zur abgelehnten Millionen-Offerte von Hertha BSC für Fabian Reese

Bild der Woche

Holsteins Kapitän Hauke Wahl zeigte sich nach der 1:2-Niederlage in Kaiserslautern enttäuscht. © Quelle: Patrick Nawe

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

