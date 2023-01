﻿Hallenmasters: Flensburg gewinnt das Turnier – Eckernförder SV die Herzen

Das SHFV-Hallenmasters am Sonnabend in der Wunderino-Arena Kiel mit exklusiven Einblicken: KN-online begleitete das Turnier und insbesondere das Team vom Eckernförder SV den ganzen Tag über – aus dem Teambus, der Kabine und von der Ersatzbank. Alle Inhalte zum Nachlesen im Liveblog.

Kiel. Nach zweijähriger Corona-Pause rollte der Ball am Sonnabend beim SHFV-Hallenmasters in der Wunderino-Arena in Kiel. Am Ende triumphierte Weiche Flensburg in einem spannenden Finale über Phönix Lübeck. Der Eckernförder SV gewann indes die Herzen.