﻿Effizienz nur beim Gegner: Holstein Kiel verliert in Heidenheim mit 0:3

Heidenheim. Am Ende war es deutlich: Holstein Kiel hat sein Zweitliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim mit 0:3 verloren. Die Niederlage war trotz einer über weite Strecken guten Leistung verdient, fiel aber um mindestens ein Tor zu hoch aus. Nach der Pause hatten die Störche gute Chancen auf den Ausgleich liegen lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den FCH von Trainer Frank Schmidt war die Ausgangslage klar, nachdem mit Darmstadt und dem Hamburger SV beide Rivalen um den Bundesliga-Aufstieg vorgelegt hatten. Allerdings waren die Störche auch ins Hinspiel als Underdog gegangen, gewannen am Ende aber mit 3:1. Ein Erfolg, den Störche-Coach Marcel Rapp an der Brenz nur zu gerne wiederholen wollte. Im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg rückte dabei Marvin Schulz für den gelbgesperrten Philipp Sander in die Startelf, zudem ersetzt Finn Porath den kurzfristig wegen eines Infekts fehlenden Lewis Holtby. Kapitän Hauke Wahl rückte aus der Innenverteidigung auf die Sechser-Position nach vorn, Patrick Erras übernahm neben Marco Komenda den Job in der Innenverteidigung.

Kalte Dusche für die KSV: Früher Gegentreffer durch Beste

Kaum hatte die Partie begonnen, da befand sich Holstein Kiel schon im Rückstand: Nach dem zweiten Heidenheimer Eckball zappelte der Ball im Netz, Jan-Niklas Beste hatte die Kugel auf den ersten Pfosten gebracht, wo Patrick Mainka per Kopf ins lange Eck verlängerte (2.) – die eiskalte Dusche für die KSV. Nach sieben Minuten sandte die das erste eigene Offensiv-Lebenszeichen: Marvin Schulz setzte Mikkel Kirkeskov auf der linken Seite in Szene, dessen Pass auf Fabian Reese konnte Heidenheims Keeper Kevin Müller allerdings abfangen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und doch war es ein Indiz, dass der Schock bei den Kielern nicht allzu lang nachwirkte. Der Ball lief bis zum gegnerischen Strafraum recht flüssig, das Heidenheimer Tor Kasten geriet allerdings selten in Gefahr. Die Riesenchance zum Ausgleich bot sich nach 26 Minuten: Reese setzte sich energisch durch und legte von der Grundlinie zurück, den etwas verunglückten Schuss von Finn Porath konnte Lennard Maloney zur Ecke klären. Die Hausherren überließen den Störchen auch im Anschluss weitgehend die Hoheit im Mittelfeld, blieben durch Konter und vor allem Eckstöße aber äußerst gefährlich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es wieder Mainka, der nach einer Beste-Ecke ans Außennetz köpfte. Die Kieler gingen mit einem knappen 0:1-Rückstand in die Pause.

Lesen Sie auch

Holstein kommt mit Schwung aus der Kabine, aber trifft nicht

Holstein kam mit viel Schwung aus der Kabine, hatte in der 52. Minute die nächste große Chance zum Ausgleich. Fabian Reese schleuderte einen Einwurf bis in den Strafraum, Timo Becker verfehlte den Ball knapp. Immer wieder tauchte die KSV nun im FCH-Strafraum auf, allerdings fehlte immer wieder der letzte „Punch“, um Torhüter Müller zu überwinden. Fahrlässig, wie sich kurz danach herausstellen sollte.

Heidenheims Stürmer Tim Kleindienst (re.) gegen Marco Komenda. Das 2:0 gegen Holstein war der 22. Saisontreffer des Zweitliga-Toptorjägers. © Quelle: Patrick Nawe

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn plötzlich tauchte Heidenheim wieder gefährlich vor dem Tor der Kieler auf. Beim Schuss von Beste riss Himmelmann noch rechtzeitig die Arme hoch (67.), eine Minute später war der Kieler Keeper aber machtlos: Busch flankte von der rechten Seite, Tim Kleindienst enteilte am langen Pfosten Patrick Erras und schob zum 2:0 ein. Mit dem 3:0 wurde es dann deutlich: Wriedt war im eigenen Strafraum gegen Siersleben zu spät gekommen, Beste verwandelte den fälligen Foulelfmeter sicher (74.). Die Partie war entschieden, die Luft bei Holstein raus.

„Wir sind denkbar ungünstig ins Spiel gekommen, hatten uns aber danach gefangen“, erklärte Störche-Coach Marcel Rapp. „Zwischen dem 0:1 und dem 0:2 haben wir ein gutes Spiel gezeigt, aber daraus keine Chancen kreiert“, so Rapp. Kapitän Hauke Wahl stellte fest: „Wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht, aber das 0:3 hat uns dann gekillt. Uns hat der letzte Punch gefehlt, den Heidenhem heute hatte.“