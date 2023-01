Ehemaliger Nachwuchsspieler von Holstein Kiel stirbt bei Unfall

Oldenburg/Kiel. Hannes Eckbauer, ehemaliger Nachwuchsspieler von Holstein Kiel, ist bei einem Unfall im niedersächsischen Oldenburg ums Leben gekommen. Das teilte Regionalligist SSV Jeddeloh II, bei dem der Innenverteidiger in seiner ersten Saison im Seniorenbereich unter Vertrag stand, am Montag via Facebook mit. Er wurde nur 19 Jahre alt.

Wegen Alkoholfahrt angenommen – auf dem Fußweg verunglückt

Laut Polizeimeldung wurde Eckbauer am Sonnabendmorgen gegen 5.45 Uhr in Oldenburg in der Nähe eines Bahnübergangs am Botanischen Garten von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Besonders tragisch: Knapp anderthalb Stunden zuvor war er bei einer Fahrt mit einem E-Scooter von der Polizei angehalten worden, ein Atemalkoholtest ergab 1,34 Promille. Nachdem auf dem Revier eine Blutprobe entnommen worden war, entließ die Polizei den 19-Jährigen aus der Dienststelle. Auf seinem Fußweg geschah dann das Unglück.

Die Polizei teilte mit, man habe geprüft, ob der junge Mann überhaupt hätte entlassen werden dürfen. Dazu sei unter anderem auch der Arzt befragt worden, der zuvor die Blutprobe entnommen und Eckbauer untersucht hatte. Demnach habe der 19-Jährige keinerlei Anzeichen gezeigt, die eine Ingewahrsamnahme gerechtfertigt hätten. „Den beteiligten Beamten der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland ist nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg kein Vorwurf zu machen“, heißt es in der Mitteilung.

Holstein Kiel „tief geschockt“

Eckbauers Angehörige werden von Kriseninterventionsteams betreut, Jeddeloh sagte sein für Sonntag geplantes Testspiel gegen den Drittligisten VfB Oldenburg ab. „Wir trauern und weinen um einen jungen Menschen, der uns viel zu früh verlassen musste und den wir nie vergessen werden“, schrieb der SSV. Auch Holstein Kiel zeigte sich „tief geschockt“. „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen. Wir wünschen der Familie in dieser schweren Zeit Kraft“, teilte die KSV mit.

Der aus dem Ammerland stammende Eckbauer war zur Saison 2019/20 aus Oldenburg in die U 17 von Holstein Kiel gewechselt, wo er unter Trainer Elard Ostermann in der Regionalliga Nord spielte. Nach nur einem halben Jahr verließ der Innenverteidiger das Storchennest wieder in Richtung Bremen.