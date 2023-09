﻿„Eier gefehlt“: Holstein-Kiel-Profi Holtby nach Pleite gegen Hertha BSC sauer

Kiel. Nächster Rückschlag für Holstein Kiel! Im ausverkauften Holstein-Stadion verloren die Störche am Sonntag durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit mit 2:3 gegen Hertha BSC. Ausgerechnet Holsteins Ex-Flügelflitzer Fabian Reese traf die KSV damit mitten ins Herz. Wenige Minuten zuvor hatte Torwart Timon Weiner bereits einen Foulelfmeter gegen Hertha-Stürmer Haris Tabakovic gehalten. Davor hatten Weiners Vorderleute eine schwache erste Hälfte der KSV und verdienten 0:2-Rückstand bravourös wettgemacht. Am Ende fehlte zum Punktgewinn vor allem die Cleverness

„Wir wollten mit Mut ins Spiel gehen“, polterte Lewis Holtby nach Spielende. „Mir haben in der ersten Halbzeit die Eier gefehlt. Das müssen wir uns als Mannschaft ankreiden.“ Der Frust bei der KSV über die späte Niederlage saß tief. Auch bei Torwart Timon Weiner. „So am Ende zu verlieren, ist brutal bitter. Das haben wir nach der guten zweiten Halbzeit nicht verdient.“ KSV-Trainer Marcel Rapp konstatierte: „Ich will nicht sagen, dass unser Plan falsch war. Wir hätten mutiger im Spiel sein müssen.“

Mit leichter Verspätung startete die Begegnung zwischen den Störchen und den Berlinern. Nach dem Zünden von Rauch und Pyrotechnik im Heimbereich war der Platz zwischenzeitlich stark vernebelt. Zudem mussten die Hausherren kurzfristig auf Kapitän Philipp Sander verzichten, der mit muskulären Problemen in der Wade nicht auflaufen konnte.

Weiner rettet gegen Tabakovic – Pichler spielt Konter schlecht aus

Die erste dicke Chance des Spiels verzeichnete die „Alte Dame“. Ex-Kieler Fabian Reese wurde auf die Reise geschickt, sprintete bis zum Strafraum der Hausherren und bediente in der Box Haris Tabakovic. Dieser scheiterte aus kurzer Distanz an einer Glanztat von Timon Weiner, der die Störche vor dem Rückstand bewahrte (10.). Eine ähnlich große Gelegenheit ließ Holstein kurz darauf gegen eine keineswegs sattelfeste Hertha-Defensive aus, als Benedikt Pichler den Ball erst gut eroberte, im Strafraum dann aber den Ball nicht zum mitgelaufenen Shuto Machino spielen konnte (20.).

Prevljak und Bouchalakis bringen Hertha BSC mit 2:0 in Front

Und so waren es die Gäste, die nach einer knappen halben Stunde einen gut gespielten Angriff zur Führung nutzten. Fabian Reese bekam auf der linken Außenbahn zu viel Platz zum Flanken und fand in der Mitte Smail Prevljak, der per Kopf die Hertha-Führung besorgte (27.). Und die Gäste legten noch vor der Pause nach – wenn auch unter großer Mithilfe der Hausherren.

Diesmal probierte es Prevljak nach einem geblockten Freistoß aus der zweiten Reihe, Timon Weiner ließ das Leder nach vorne klatschen und Andreas Bouchalakis staubte aus kurzer Distanz zum 2:0 ab (39.).

KSV-Trainer Marcel Rapp reagierte zur Pause und wechselte dreifach. Marco Komenda, Nicolai Remberg und Chance Simakala ersetzten die schwachen Finn Porath, Marko Ivezic und Shuto Machino. Das sorgte zunächst für eine deutliche Belebung des KSV-Spiels, vorerst aber nicht für Kieler Tore.

Pichler und Skrzybski gleichen für Holstein Kiel zum 2:2 aus

Erst eine Standardsituation brachte die Störche zurück in die Partie. Nach Ecke von Marvin Schulz schraubte sich Benedikt Pichler in die Luft und nickte zum 1:2-Anschlusstreffer ein (54.). Zuvor war Pichler seinem Gegenspieler Jeremy Dudziak entwischt. Und es dauerte keine 180 Sekunden, da legten die Hausherren direkt den Ausgleich nach. Toni Leistner foulte im Strafraum Pichler, Referee Badstübner zeigte auf den Punkt. Skrzybski nahm sich der Sache an und vollstreckte zum 2:2-Ausgleich (57.). Die Störche hatten nun Blut geleckt, die Hertha wirkte von dem Doppelschlag geschockt.

Ein leidenschaftlicher Jubel, der am Ende keine Punkte brachte: KSV-Keeper Timon Weiner feierte den ersten gehaltenen Elfmeter wie einen Sieg. © Quelle: KBS-Picture

Weiner pariert Tabakovic-Elfer – Fabian Reese schießt das 3:2

Doch trotz leichter KSV-Überlegenheit kämpfte sich Hertha zurück ins Spiel und belohnte sich kurz vor Schluss. Erst verursachte Colin Kleine-Bekel gegen Tabakovic einen Foulelfmeter. Schiedsrichter Badstübner hatte zunächst auf Schwalbe und Gelbe Karte für Tabakovic entschieden, korrigierte seinen falschen Pfiff aber nach Videobeweis. Der gefoulte Tabakovic übernahm selbst, scheiterte aber an Weiner im KSV-Tor (88.).

Nach der anschließenden Ecke trat der eingewechselte Fiete Arp im Gewühl im KSV-Strafraum nach hinten aus, um den Ball zu klären, traf dabei aber Herthas Bence Dardai am Bein, der das Geschenk dankbar annahm und zu Boden ging – der nächste berechtigte Strafstoß für die Berliner. Diesmal nahm sich Fabian Reese der Sache an und vollstreckte eiskalt zum 3:2-Siegtreffer für die Gäste (90.+2). Marvin Schulz holte sich danach noch die Gelb-Rote Karte ab (90.+7) und fehlt der KSV damit am kommenden Sonnabend beim Spiel in Karlsruhe. Fazit des aus Kieler Sicht gebrauchten Tags: Holstein bleibt auch im zweiten Spiel nach der Länderspielpause ohne Punkte und verpasst erneut den Sprung an die Tabellenspitze.

Holstein Kiel – Hertha BSC 2:3 (0:2) Holstein Kiel: Weiner (4) – Schulz (4), Ivezic (5/46. Komenda 3), Kleine-Bekel (4) – Becker (4), Holtby (3), Porath (5/46. Remberg 3), Rothe (3) – Skrzybski (3/88. Sterner) – Pichler (2/74. Arp (5), Machino (5/46. Simakala 3). Hertha BSC: Ernst – Karbownik (68. Kenny), Leistner, Kempf, Dudziak – Bouchalakis, M. Dardai (68. Hussein) – Winkler (68. Scherhant), Reese – Tabakovic, Prevljak (77. B. Dardai). Schiedsrichter: Florian Badstübner (Nürnberg) – Tore: 0:1 Prevljak (27.), 0:2 Bouchalakis (39.), 1:2 Pichler (54.), 2:2 Skrzybski (57., FE.), 2:3 Reese (90.+2, FE.) – Gelbe Karten: Schulz, Rapp (Trainer), Holtby, Becker / M. Dardai, Karbownik, B. Dardai, Tabakovic – Gelb-Rote Karte: Schulz (90.+7/Unsportlichkeit) – Besonderes Vorkommnis: Weiner hält Foulelfmeter von Tabakovic (88.) – Zuschauer: 15 034. Torschüsse: 16/12 Ballbesitz: 54/46 Prozent. Zweikämpfe: 111/111 Laufleistung: 119,68/117,78 km Passquote: 82/77 Prozent Fouls: 20/11 Ecken: 2/4 xGoals: 1,77/3,45

KN