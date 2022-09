Ein elektrisierender Freitagabend

Freitagabend, Flutlicht und ein ausverkauftes Haus: Das Heimspiel von Holstein Kiel gegen den Hamburger SV wirft bereits seine Schatten voraus. Können sie Störche gegen den HSV die Zweitliga-Serie weiter ausbauen? Welche Spieler sind fit und wer könnte in die Startelf rutschen? Alle Antworten finden Sie in dieser Ausgabe des Newsletters „Holstein Kiel - die Woche“.

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

spüren Sie auch schon diese leichte Anspannung? Je weiter die Woche voranschreitet, desto intensiver wird sie. Das positive Gefühl, wenn ein ganz besonderes Spiel vor der Tür steht. Heute Abend empfängt Holstein Kiel den HSV am Westring. Ein aufgrund der geographischen Nähe elektrisierendes Spiel, wie KSV-Stürmer Fiete Arp es nennt. Der 22-Jährige und Finn Porath spielten lange für die Rothosen. Porath sieben, Arp sogar neun Jahre. Und beide fühlen sich den Rothosen bis heute sehr verbunden. Sogar so verbunden, dass Kabinen-DJ Porath ab und zu die Tormusik des HSV spielt. Aber auch für die beiden Co-Trainer Dirk Bremser und Alexander Hahn, Kwasi Okyere Wriedt, Lewis Holtby und Hauke Wahl, die ebenfalls eine Hamburg-Vergangenheit haben, oder dort geboren sind.

Nach dem torlosen Remis beim SSV Jahn Regensburg wurde die Stimmung unterhalb der Holstein-Fans ungehaltener. In dem Ergebnis-Post bei „Facebook“ pöbelten einige Anhänger über den „Schlafwagen“-Fußball, den die Störche in Regensburg gezeigt hätten. Grund genug für Trainer Marcel Rapp in Sachen Erwartungshaltung einmal Klartext zu sprechen und deutlich zu formulieren, dass er sich etwas mehr Nachsicht mit seiner Mannschaft wünscht. „Wir haben einen ambitionierten Anspruch an uns selbst, aber wir müssen aufpassen, dass uns die eigene Erwartungshaltung nicht erdrückt“, sagte Rapp. Am Tag vor dem Spiel gegen die Rothosen ruderte der KSV-Coach dann zurück. Mit einem Sieg gegen die Rothosen wäre das 0:0 mit Sicherheit wieder Makulatur, jedenfalls bei einigen Zuschauern. Die Freude über den Sieg gegen die Hamburger dürfte überwiegen.

Erfreulich aus Holstein-Sicht ist auch die wohl vollständige Rückkehr von Stefan Thesker. Der Verteidiger hat seine Probleme in der Achillessehne überwunden und trainiert bereits seit einigen Wochen wieder mit der Mannschaft. Ob am Freitagabend gegen den HSV schon ein Einsatz erfolgen kann, ist noch unklar. Eine Verletzung jedenfalls spricht nicht mehr dagegen.

Wichtig werden könnte zudem Kwasi Okyere Wriedt. Der Stürmer könnte den angeschlagenen Benedikt Pichler in der Sturmspitze ersetzen. Gleiches gilt auch für Fin Bartels, für den das Wiedersehen mit dem HSV schmerzhafte Erinnerungen hervorruft. Denn für Bartels ist die Partie gegen die Rothosen genau das Spiel, in dem er sich vor fünf Monaten einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hat. Nun ist Bartels wieder „gesund und fit“ und hofft auf einen Einsatz im Duell am Freitagabend. So oder so: Die Begegnung gegen die Hamburger verspricht aus Sicht von Holstein Kiel viel Spannung. Bleibt zu hoffen, dass es auf und abseits des Platzes ansonsten friedlich bleibt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Spiel und ein sonniges Wochenende.

Ihr Niklas Heiden,

Holstein-Reporter

Zitat der Woche

Die Liebe zum HSV wird für mich immer da sein Fiete Arp über den HSV

Bild der Woche

Sein großer Moment: Wriedt überwindet HSV-Keeper Heuer Fernandes zum entscheidenden 1:0 beim letzten Aufeinandertreffen. © Quelle: Uwe Paesler

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

Service

Feedback und weitere Newsletter

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

