Ein Emil füllt das Sommerloch

Liebe Leserinnen und Leser,

ich bin ganz ehrlich: Heute Morgen bin ich aufgewacht, habe dem Sommerloch in seine grinsende (und windige) Fratze geblickt und mich gefragt, ob das alles überhaupt noch Sinn macht. Also, ich meine diesen Newsletter. Worüber soll ich schreiben? Ich will Sie ja auch nicht langweilen. Vielleicht denken Sie jetzt: Endlich denkt der auch mal an uns. Jedenfalls hat mir dann am Vormittag der THW Kiel irgendwie aus der Patsche geholfen mit seiner Mitteilung, dass der dänische Linkshänder Emil Madsen nun doch ein Zebra wird. Aber Achtung! Nicht in diesem Sommer, sondern erst 2024.

Wir hatten bereits ausgiebig über den Flirt zwischen dem deutschen Handball-Rekordmeister und dem mit 107 Toren besten Schützen der abgelaufenen Champions-League-Saison berichtet, der vom dänischen Meister und Pokalsieger GOG Gudme kommt. Die gegenseitige Anziehung war groß, beide Seiten wollten unbedingt den Bund der (Handball-)Ehe eingehen. Doch GOG gab dem 22-Jährigen keine Freigabe. Nun also doch, aber eben erst ab dem kommenden Sommer. Doch was heißt das für die Zebraherde und die Lücke, die der verletzte Steffen Weinhold womöglich auch (weit) über den Saisonstart hinterlassen wird? „Es ist weiterhin keine Übergangslösung geplant“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Wenn sich auf dem Transfermarkt kurzfristig nichts mehr tut, muss es also in erster Linie wieder „Dauerbrenner“ Harald Reinkind richten, mit Hilfe von Youngster Henri Pabst, der dem Profikader erneut angehören wird.

Ein gewagtes Unterfangen? Vielleicht! Vielleicht aber – das hat die vergangene Saison bewiesen – auch nicht. Was meinen Sie?

Zurück zum Sommerloch. Alles gar nicht so schlimm. Wer wirklich nicht genug vom Handball kriegen kann, könnte sich an diesem Wochenende in Damp die spektakulären Szenen bei den Beachhandball Open am Ostseestrand ansehen und staunen, wie die Cracks den Sand durchpflügen. Zum Stillen der handballerischen Entzugserscheinungen sei zudem der Vorverkauf für den „Orlen Star Cup“ des THW Kiel zur Saisoneröffnung empfohlen. Und Handball-Feinschmeckern lege ich den historischen Diskussionsabend „Kalter Krieg auf Nadelfilz“ am 13. Juli im Kieler Schifffahrtsmuseum ans Herz. Der ehemalige DDR-Linkshänder Wolfgang Böhme und der frühere THW-Spieler und -Trainer Holger Oertel werden aus einer ganz speziellen Zeit des Bruderduells zwischen BRD und DDR erzählen. Im Mittelpunkt steht dabei die Olympia-Qualifikation 1976, die durch einen echten Krimi in besonderer Erinnerung geblieben ist. Ich finde, das ist mehr als nur ein Lückenfüller im Sommerloch. Unbedingt hingehen!

Sommerzeit, Urlaubszeit, noch müssen wir uns mindestens zwei Wochen gedulden, bis die Zebras aus dem Urlaub zurückkehren. Ob nun historischer Input oder sandige Action in Damp – ich wünsche Ihnen eine gute Zeit!

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter





Zitat der Woche

Es ehrt mich, dass sich der THW Kiel so um mich bemüht hat. Emil Wernsdorf Madsen dänischer Linkshänder und THW-Neuzugang ab Sommer 2024

Vorverkauf

Handball-„Geschichte“

