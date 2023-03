Ein richtungsweisendes Nordduell für Holstein Kiel

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

Holstein Kiel kommt weiterhin nicht von der Stelle. Durch die 1:2-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen den SSV Jahn Regensburg hat sich die sportliche Situation der Störche weiter verschärft. Aus den vergangenen sieben Spielen konnte die KSV gerade einmal zwei Partien für sich entschieden. Der Abstand auf den Relegationsplatz 16 beträgt zudem „nur“ noch zehn Punkte. Die Störche müssen in dieser Saisonphase echt aufpassen, nicht noch in den Tabellenkeller der Zweiten Liga abzurutschen. Das mit dem Hamburger SV am kommenden Sonnabend nun das von der Tabelle her zweitbeste Team der Liga auf die KSV wartet, kann aber auch als Chance gesehen werden.

Denn nach der Regensburg-Pleite und vor dem Nordduell mit dem HSV hat sich KSV-Sportchef Uwe Stöver deutlich vor Trainer Marcel Rapp gestellt und betont, das aus seiner Sicht nicht der aktuelle Übungsleiter an der sportlich brisanten Situation bei den Störchen schuld ist. „Ich kann der Mannschaft doch keinen Vorwurf machen, wenn wir beispielsweise gegen Magdeburg etliche Torchancen herausspielen und zehn davon Hochkaräter sind. Dann kann ich anschließend doch nicht sagen, dass der Trainer nicht der Richtige ist“, sagte Stöver. Rapp sitzt somit fest im Sattel. Doch weitere Niederlagen könnten diesen lockerer werden lassen – weil das Geschäft eben so ist.

Apropos Geschäft. Will das, so der Vorwurf der aktiven Fanszene, auch Holstein mit dem eigenen Anhang machen? Im Kern der Geschichte geht es um das Aufhängen von Zaunfahnen, die dadurch die Sponsoren-Werbung verdecken. Interessante ist hierzu auch das Interview meines Kollegen Matthias Hermann mit dem Vorsänger der Ultrá-Gruppierung „Compagno“, Torge Steen, der den Verein kritisiert und die Kommunikation mit dem KSV-Präsidium vermisst. Aber die KSV vermeldet auch positive Schlagzeilen: Noch unbestätigt vom Klub, aber recherchiert von uns, hat die KSV mit Ba-Muaka Simakala (VfL Osnabrück) und Nicolai Remberg (Preußen Münster) schon zwei Sommer-Neuzugänge in der Tasche. Nach den bereits sicheren Abgängen von Fabian Reese (Hertha BSC), Hauke Wahl (unbekannt) und Fin Bartels (Karriereende) ein erster Silberstreif am Horizont in Sachen Kaderplanung. Und auch Keeper Thomas Dähne und Stürmer Benedikt Pichler befinden sich zurück im Teamtraining bei der KSV.

Die Hoffnung bei Kapitän Hauke Wahl, den berühmten Bock am Sonnabend gegen den HSV umstoßen zu können, ist jedenfalls groß. „Wir hatten vor knapp fünf Jahren (3. August 2018, d. Red.) mit dem 3:0-Triumph ein ganz tolles Erlebnis in Hamburg. Das war mein erstes Spiel für Kiel nach meiner Rückkehr. Und jetzt kommt mein letztes Spiel für Kiel im Volkspark. Wieder vor einer großen Kulisse. Da möchte ich auch gerne gewinnen und ein ähnlich tolles Erlebnis haben“, hofft der Kapitän auf ein tolles Spiel. Wahls Trainer Marcel Rapp den Ausschluss von HSV-Coach Tim Walter wegen einer Rotsperre übrigens nicht unbedingt als Vorteil für die KSV. So oder so: Der Gewinner ist obenauf, bei den Verlierern wird es nach Spielende brodeln.

Haben Sie viel Spaß beim oder mit dem Norduell - und ein schönes Wochenende!

Herzlichst,

Niklas Heiden, Holstein-Reporter

Zitat der Woche

Ich kann der Mannschaft doch keinen Vorwurf machen, wenn wir beispielsweise gegen Magdeburg etliche Torchancen herausspielen und zehn davon Hochkaräter sind. Dann kann ich anschließend doch nicht sagen, dass der Trainer nicht der Richtige ist Uwe Stöver, Sportchef von Holstein Kiel

Bild der Woche

Prince Osei Owusu trifft bei der 1:2-Niederlage von Holstein Kiel gegen den SSV Jahn Regensburg zum Sieg für die Gäste. © Quelle: IMAGO/Eibner

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.