﻿Einrad-Künstler begeistern mit tollen Küren

Henstedt-Ulzburg. Die Superhelden waren los. Wonderwoman, Batgirl, Hulk, The Flash, Spiderwoman und Captain America machten die Sporthalle in Horst unsicher. Aber anders als in den Kinofilmen hinterließ dieses Sextett keine Spur der Verwüstung, sondern nur Begeisterung. Denn es waren die Einradfahrerinnen des SV Henstedt-Ulzburg, die in den Superhelden-Kostümen ihre Hochradkür zeigten.

Die Show der Hochradgruppen war der letzte Punkt auf der langen Liste von Einradküren, die während des Regio-Cups Süd gezeigt wurden. Der Zusatz zu ihrem Kürtitel „Hoch hinaus“ war wörtlich zu nehmen. Die Sechser-Gruppen fuhren außer Konkurrenz. „Wir haben in Schleswig-Holstein in dieser Kategorie nur den SVHU und die Gruppe des Elmshorner MTV. Deshalb werden die Küren auf diesen speziellen Rädern an einen der Regio-Cups angehängt“, erklärt Gesine Helten, die Freestyle-Beauftragte des Einradverbandes.

Jaclyn Dreyer trainiert die SVHU-Einradgruppe

Für die Hochrad-Akrobatinnen gab es in der rappelvollen Halle ebenso mächtig Applaus wie zuvor bei den Küren in vielen verschiedenen Wettbewerben. Mehr als 70 Fahrerinnen und zwei Fahrer schwangen sich auf ihre Einräder. Für die Gleichgewichtskünstler des SV Henstedt-Ulzburg war es die erste ernsthafte Teilnahme an einem Wettbewerb, obwohl die Sparte seit rund zehn Jahren existiert.

„Die Minions sind los!“ Die Kleingruppe U15 des SV Henstedt-Ulzburg bei ihrer Kür. © Quelle: Thomas Maibom

Erst seit dem Ende der Corona-Pause bietet Trainerin Jaclyn Dreyer neben dem breitensportlichen Fahren ein leistungsorientierteres Training an. 2022 starteten die Dreyer-Schützlinge versuchsweise beim Regio-Cup, diesmal kamen die Henstedt-Ulzburgerinnen mit Ambitionen nach Horst. In neun der zwölf Klassen hatte der SVHU gemeldet, fünf Siege wurden gefeiert.

Schwierigkeit der Tricks beim Regio-Cup begrenzt

Für Solisten und Gruppen wie die des SV Henstedt-Ulzburg ist der Regio-Cup die passende Plattform. Es ist der Anfänger-Wettbewerb in der Disziplin Freestyle. Dabei werden verschiedene Tricks gezeigt, in einer Kür mit Musik untermalt und in zumeist fantasievollen Kostümen vorgetragen. Im Regio-Cup ist der Schwierigkeitsgrad der Tricks limitiert. Wer schon einmal um den Landestitel gefahren ist, darf beim Regio-Cup nicht mehr dabei sein.

So sind Josefine Knobeler und Romina Dreyer vom SVHU in eine Zwickmühle geraten: Aufstieg oder weiter Regio-Cup? Das Duo vom SVHU hat in Horst die Klasse „Paar 30plus“ gewonnen. Mit dem Sieg bekamen die beiden Henstedt-Ulzburgerinnen die Einladung zur Teilnahme an der Landesmeisterschaft. Das ist zwar eine reizvolle Herausforderung, doch die Sportlerinnen werden verzichten: „Der Regio-Cup ist unsere Leistungsklasse, hier gehören wir hin“, sagt Josefine Knobeler. Später einmal auf Landesebene zu starten, schließt die ehemalige Leistungsturnerin nicht generell aus. „Mal schauen, wie es in ein, zwei Jahren aussieht“, hält sich Josefine Knobeler die Option offen.

Drei SVHU-Teams möchten zur Landesmeisterschaft

Drei SVHU-Teams wollen einen anderen Weg gehen. Trainerin Jaclyn Dreyer möchte sie auf die Landesmeisterschaft vorbereiten: Die siegreiche U 15-Kleingruppe „Die Minions sind los!“ sowie die Duos Rena Bruder/Charlize Rothweil (U 13) und Wencke Leuschel/Lucy Harkotte (U 15), die ebenfalls ihren Wettbewerb gewannen.

„Aber dafür müssen wir noch Überzeugungsarbeit bei den Eltern leisten“, weiß Jaclyn Dreyer. Was deren Entscheidung positiv beeinflussen könnte, ist, dass die Meisterschaften gleich um die Ecke in Norderstedt stattfinden werden. Damit ist der Aufwand überschaubar. Vom 12. bis 14. Mai wird die Moorbekhalle zum Zentrum des Freestyle-Einradsports.

Weitere Sieger aus Segeberger Vereinen – Einrad-Großgruppe, Altersklasse 12+: SG Seth/StuSie; Kleingruppe U15: Schmalfelder SV; Paar Ü15: Charlotte Trampler & Jette Wellenschmid (SSV); Paar U15: Ebba Kahle/Hanna Boege (SSV); Paar U13: Henrike Klapper/Malin Schettler (SV Boostedt); Einzel 15+: Jule Feistkorn (SVB); Einzel U13 weiblich: Neela Hagen (SV Westerrade); Einzel U13 männlich: Conner Bode (1.SC Norderstedt); Einzel U11: Lia Niemeyer (SG Seth); Einzel U10: Carlotta Huckert (SVW); Hocheinrad: Großgruppe, Altersklasse 12+: SV Henstedt-Ulzburg; Einzel U11 männlich: Issa Compaore (Norderstedter SV).