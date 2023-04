﻿Eintracht Segeberg mit kurzem Gastspiel in der Kreisliga

Bad Segeberg. Das Buch der Trainer-Plattitüden hält für eine solche Situation eine ganze Reihe Durchhalteparole vor. Doch Mark Galander bemühte sich erst gar nicht, einen Spruch, fernab der sportlichen Realität, zu suchen. „Das war’s“, kommentierte der Trainer der Fußballer von Eintracht Segeberg die 1:3-Heimschlappe gegen den Tabellenvorletzten SG Bad Schwartau. „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch die Klasse halten werden, liegt bei einem Prozent.“ Nach nur einem Jahr in der Kreisliga rückt der Abstieg immer näher.

Eintracht Segeberg sieben Punkte zurück

Vier Spiele vor dem Saisonende beträgt der Rückstand des Schlusslichts auf das rettende Ufer sieben Zähler. Und nicht nur das. Auch die Tendenz lässt kein Fünkchen Hoffnung zu. Sieben der letzten acht Partien verloren die Bad Segeberger, die seit dem 2:0 am 6. November 2022 über die zweite Mannschaft des SC Rapid Lübeck auf einen Sieg warten.

Trainer Mark Galander frustriert

„Man muss einfach einräumen, dass uns letztlich die Qualität für die Lübecker Kreisliga gefehlt hat“, begründete Galander, der sein Team in der ersten Hälfte auf einem guten Weg wähnte. Zumal der Start mit acht Zählern aus fünf Partien vielversprechend verlief. Doch die Euphorie wich schnell dem Frust. Über sechs Pleiten am Stück und immer weiter sinkende Motivation. „Die Trainingsbeteiligung wurde immer schlechter, der Fußball trat bei vielen immer weiter in den Hintergrund.“

Hinzu kam, dass in der Winterpause mit Ian-Marcel Ott und Fadi Kharma zwei Stammspieler das Team verließen, das im Jahr 2023 immer tiefer im Strudel versank. Und so rief Galander die Partie gegen die Bad Schwartauer zum Endspiel für seine taumelnde Elf aus. „Uns hilft kein Unentschieden, sondern nur ein Sieg“, hatte der Coach, der mit Marc Jäger einen prominenten Zugang in der Startelf aufbot, vor der Partie gesagt. Der 31-jährige Jäger hatte von 2012 bis 2015 für den TuS Hartenholm 66 Oberliga-Spiele bestritten.

Galanders Appelle halfen nicht

Doch alle Appelle halfen nicht. Auch Jäger, zuletzt für Eintracht Groß Grönau aktiv, konnte nicht verhindern, dass die Gäste bereits mit ihrem ersten Angriff durch Gianfranco Salamone (1.) die 1:0-Führung erzielten. „Der weitere Spielverlauf spiegelte ein bisschen den gesamten Spielverlauf wider“, schilderte Galander. „Wir haben uns nicht schlecht verkauft, aber uns fehlten die letzten zehn Prozent, die es braucht, um zu gewinnen.“ Und so blieb der Anschlusstreffer von Leve Schladenhaufen (40.) das einzig Zählbare, was die Eintracht-Kicker zustande brachten. Auf der Gegenseite trafen Maximilian Khachatryan (19.) und Jonathan Gutezeit (85.) für die SG.

Zukunft der Eintracht offen

Der Abstieg ist so gut wie besiegelt, und mit Jonas Lack, Kevin Müller, Aruschan Wartumjan und Timo Holst, der sich nur noch auf die Aufgabe als Co-Trainer konzentrieren will, werden aller Voraussicht weitere Spieler den Verein verlassen. Einen Zugang für die nächste Spielzeit konnten die Bad Segeberger noch nicht präsentieren. „Wir befinden uns aber noch in zwei, drei Gesprächen“, verriet Mark Galander, dem der Frust darüber, dass sich seine Mannschaft kaum gegen den drohenden Abstieg gestemmt hatte, deutlich anzumerken ist. „Ich werde mir die nächsten vier Wochen anschauen, wie sich die Sache entwickelt und dann entschieden, ob ich weitermache oder nicht.“