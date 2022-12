﻿Eisige Temperaturen forderten die Crossläufer zur LM in Kaltenkirchen

Kaltenkirchen. Kältebeständigkeit war die geforderte Eigenschaft am vergangenen Wochenende bei den Crosslauf-Landesmeisterschaften in Kaltenkirchen. Bei eisigen Temperaturen, aber sonnigem Wetter gingen rund 150 Athleten auf die Mittel- und Langstrecken im Freizeitpark von Kaltenkirchen und bewältigten auf dem knapp zwei Kilometer langen Rundkurs anspruchsvolle Steigungen, Hakenkehren und Baum-Hindernisse. Bei den insgesamt sieben Läufen platzierten sich die Athleten des LAC Kronshagen vier Mal auf Platz eins, holten dazu drei weitere Podiumsplätze. In den Altersklassen-Wertungen der Frauen punkteten die Läuferinnen der LTV Kiel-Ost mit zwei Einzel- und zwei Mannschaftstiteln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mues eröffnet den Titelreigen des LAC Kronshagen

800-Meter-Spezialistin Berit Mues war auf der Mittelstrecke (3,95 km) die Erste, die die herausragende Rolle des LAC in der schleswig-holsteinischen Lauf-Szene dokumentierte. Nach der ersten Runde setzte sie sich ab und siegte souverän in 15:43 Minuten. Ihre Vereinskameradin Lina Ludwigs (16:06 Minuten) sorgte als Dritte für einen zweiten LAC-Podiumsplatz in diesem Rennen.

Über die gleiche Distanz kam Simon Bäcker (LAC) in 12:48 Minuten mit 29 Sekunden Rückstand auf den Itzehoer Robbin Rechenberg auf Platz zwei. Im vereinsinternen Fernduell erwies sich der 17-jährige Hauke Trost fast ebenso schnell wie Bäcker. Er gewann das Jugendrennen über die Mitteldistanz mit großem Vorsprung in 12:49 Minuten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein enger Fight schien sich dagegen zunächst in der weiblichen Jugend anzubahnen. Doch nach einer Runde konnte Sophia Dellien (Kieler TB) dem Tempo von Fenna Wulf (LAC) nicht mehr folgen. Wulf legte in der Siegerzeit von 15:05 Minuten noch 50 Sekunden zwischen sich und Dellien. Ähnlich war es auf der Frauen-Langstrecke (7,9 km): Bis zur Rennmitte war es eng, dann setzte sich Siegerin Svea Timm (LAC) deutlich ab und steuerte in 28:42 Minuten den vierten Kronshagener Sieg zum erfolgreichen LAC-Wochenende bei, das Benjamin Reuter als Dritter über die Männer-Langdistanz (9,875 km in 38:48 Minuten) abrundete.

Frauen des LTV Kiel-Ost sichern sich Einzel- und Mannschaftstitel

Schnell unterwegs waren auch die Frauen des LTV Kiel-Ost. Christine Dörscher siegte in 17:05 Minuten über die Mitteldistanz der W 30/W 45 – gefolgt von ihren Klubkolleginnen Verena Becker (18:22) und Verena Diezmann (18:35). Damit war auch der Sieg in der Mannschaftswertung eine klare Sache. Und auch über die Langdistanz der W 50/W 55 waren die Kielerinnen top. Ulrike Suttkus (1. der W 55 in 37:57), Silke Rosenberg (3. der W 55 in 45:04) und Myriam Ribcke (3. der W 50 in 37:55) sorgten für den Team-Sieg.