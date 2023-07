Abseits des Platzes verbrachten die Profis von Holstein Kiel im Trainingslager viel Zeit in der Eistonne oder dem Bergsee. Athletik-Trainer Lasse Bork erklärt den wichtigen Effekt für die Regeneration der Muskeln. Zusätzlich bekamen die Störche weitere Unterstützung.

Oetz. Bis zu 40 Grad zeigte das Thermometer in den vergangenen Tagen in Oetz (Österreich) an. Temperaturen, die die Störche im Trainingslager ordentlich ins Schwitzen brachten. Besonders beliebt bei den Profis nach dem Training: Die Abkühlung in der Eistonne oder dem 10 Grad kalten Bergsee. Was auf der einen Seite erfrischenden Effekt hat, dient auch der Regeneration, sagt KSV-Athletiktrainer Lasse Bork.