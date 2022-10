Holstein Kiel: Elf Nussknacker müsst ihr sein

Und sie können doch noch siegen. Mit dem 3:2 beim 1. FC Nürnberg hat Holstein Kiel es nicht nur sich selbst bewiesen. Sondern auch der Konkurrenz. Ob das den 1. FC Heidenheim aber beeindruckt? Der kommt am Sonntag als Aufstiegsanwärter an die Förde. Mal wieder. Alles Wissenswerte in der aktuellen Ausgabe des Newsletters „Holstein Kiel - die Woche“.

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

es gab einen Moment in der zurückliegenden Woche, in dem ich mir kurz die Augen reiben musste. Beim Blick auf die Tabelle, genauer beim Blick auf das Torverhältnis. Hieß es nicht zuletzt immer, die Störche wären abschlussschwach? Waren sie auch, werden sie auch in Zukunft sicherlich hin und wieder sein. Aber die Tabelle lügt nicht, das Torverhältnis lügt nicht. In den Büchern der laufenden Saison der Zweiten Fußball-Bundesliga werden für Holstein Kiel mittlerweile 20 Treffer geführt. Mehr hat nach elf Spieltagen nur der SC Paderborn, Holsteins Sieben-Tore-Schreckgespenst.

Dass die KSV also offenbar eine verkappte Tormaschine ist, hat sie vor allem einem Duo zu verdanken: Steven Skzrybski und Fabian Reese. Beim erlösenden 3:2 in Nürnberg am vergangenen Sonntag nach zuvor vier Spielen in Serie ohne Sieg erzielten sie alle Treffer, legten sich gegenseitig jeweils einen auf. Skrzybski steht bei sechs Toren, vier Vorlagen, Reese bei je vier in beiden Disziplinen. Nach dem Vorbild der Bremer Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug könnte man sagen: Skrzybski und Reese sind die „hässlichen Vögel“ der Zweiten Liga. Oder die „stürmischen Störche“, das ist schmeichelhafter. Suchen Sie sich was aus. Und falls Sie noch nicht genug haben von der Lobhudelei, hören Sie gerne in die neue Folge unseres Podcasts „Holstein eins zu eins“ rein, auch da sind die beiden natürlich Thema.

Nichtsdestotrotz ist und bleibt Fußball ein Mannschaftssport. Und das, was die KSV mannschaftlich in Nürnberg nach schwacher erster Hälfte gezeigt hat, war schon bemerkenswert, der Sieg unterm Strich auch absolut verdient. Ein Grund zur Freude, ja. Und doch hat Holstein Altlasten aus dem Spiel mit in die neue Woche genommen: Reese brummt der Schädel, Alexander Mühling ist im Max-Morlock-Stadion umgeknickt, Timo Becker hat Oberschenkel, trat die Reise ins Frankenland gar nicht erst mit an. Reese soll nach seiner Gehirnerschütterung zwar im Zeitplan sein, Mühling und Becker aber werden definitiv ausfallen am Sonntag.

Dann kommt mit dem 1. FC Heidenheim (13.30 Uhr, im Liveticker auf KN-online) eine der ganz harten Nüsse der Liga ins Holstein-Stadion. Elf Nussknacker müsst ihr sein, das ist der Kieler Auftrag gegen die Baden-Württemberger, die nunmehr im 16. Jahr von Frank Schmidt trainiert werden. Ein Phänomen, dieser Typ. Ein Phänomen, diese Mannschaft. Mal wieder oben dabei. Holstein ist einstweilen nur Mittelmaß. Und doch trennen sie nur vier Punkte. Ein Phänomen, diese Liga.

Ich wünsche Ihnen ein phänomenales Wochenende.

Ihr Marco Nehmer,

Holstein-Reporter

Zitat der Woche

Ich habe beim 2:1 von hinten noch geschrien, dass Fabi laufen soll. Holstein-Keeper Thomas Dähne schickte den Torschützen Reese in Nürnberg verbal auf die Reise.

Bild der Woche

Alles Kopfsache: Finn Porath (li.) und Fabian Reese beim Torjubel im Max-Morlock-Stadion. © Quelle: IMAGO/Zink

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

