„Formel 1 der Meere“

SailGP: Foil-Bruch bringt deutsches Team um bessere Platzierung in Tarent

Der Trend zeigt nach oben, in den Ergebnissen aber schlägt sich das noch nicht vollends nieder: Das deutsche SailGP-Team fuhr in Tarent zweimal in die Top fünf – der Bruch einer Tragfläche aber spülte Skipper Erik Heil und Co. wieder auf den letzten Platz. Die Bilanz fällt daher gemischt aus.