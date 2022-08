Energiekrise und Kostensteigerungen: Top-Klubs vor großen Herausforderungen

Norddeutsches Gipfeltreffen am Rande des KN-Cups: Trainer und Manager der drei Erstligisten THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt und HSV Hamburg sowie des Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau kamen zum traditionellen Handball-Treff nach Kiel und gaben Einblicke in ihre Gemütslage vor dem Saisonstart – inklusive Sorge vor der Energiekrise.

Kiel. Elefantenrunde am Rande des KN-Cups. Die Vereinigung Schleswig-Holsteinischer Sportjournalisten hatte am Sonntag zum traditionellen Handball-Treff in die Wunderino-Arena geladen, die Trainer und Manager der drei Erstligisten THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt und HSV Hamburg sowie des Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau kamen. Vor einer Post-Corona-Saison schwang dabei eine gehörige Portion Vorfreude mit. Aber auch eine drohende Energiekrise könnte für die Handball-Klubs zur Herausforderung werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn: „Uns wurde von der Stadt bereits mitgeteilt, dass die großen Arenen im Fall einer Energiekrise zuerst vom Strom genommen werden. Das wäre das Worst-Case-Szenario“, sagte HSV-Geschäftsführer Sebastian Frecke angesichts der Gaskrise in Deutschland. Allein neunmal planen die Hanseaten, in dieser Spielzeit in der Barclays Arena am Volkspark anzutreten, darunter auch am ersten Spieltag am 1. September gegen die SG Flensburg-Handewitt.

Lesen Sie auch

So drastisch wie beim HSV sieht es für die anderen Klubs zwar nicht aus am Horizont. Allerdings machen sich steigende Kosten in vielen Bereichen bemerkbar. „Wir haben unser Budget für Reisekosten bereits um 20 bis 25 Prozent erhöhen müssen, weil die Kosten steigen“, ergänzte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. SG-Geschäftsführer Holger Glandorf: „Wir müssen kühlen Kopf bewahren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

THW Kiel: Verkaufte Dauerkarten wie vor der Pandemie

Immerhin, nach der Corona-Delle greifen die Fans allenthalben wieder zur Dauerkarte. Der THW Kiel ist mit 8700 Abonnement-Tickets wieder „auf dem Stand wie vor Corona“ (Szilagyi), während die SG zwar mit 4700 Dauerkarten eine Steigerung zum letzten Jahr verzeichnet, aber noch nicht ganz wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht habe. Auch der HSV mit etwas weniger als 2000 und der VfL Lübeck-Schwartau mit rund 700 Dauerkarten hinken den alten Werten noch etwas hinterher.

Und sportlich? THW-Chefcoach Filip Jicha freut sich auf eine „super spannende Saison“ und ist gespannt, wie Meister Magdeburg „mit der Doppelbelastung aus Bundesliga und Champions League klarkommt“. Auch SG-Trainer Maik Machulla möchte ganz oben in der Tabelle ein Wörtchen mitreden: „Es wäre schön, wenn wir am Titelrennen beteiligt wären. Jeder wird seine Hänger haben.“ Einig sind sich die Coaches in ihrer Einschätzung, welche Teams um die Krone kämpfen werden. „Es sind nicht nur Magdeburg, Flensburg, Kiel, sondern auch die Füchse Berlin“, so Filip Jicha.