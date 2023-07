Erdbeben, Auszeichnung, Zeitreise

Liebe Leserinnen und Leser,

bald haben Sie es geschafft! Am Montag steigen Ihre Zebras vom THW Kiel wieder ins Training ein. Und dann hat die (fast) handballfreie Zeit für Sie und für mich ein Ende. So ganz geräuschlos war das berühmte Sommerloch in diesem Jahr allerdings nicht. Ausgerechnet der neureiche norwegische Top-Klub Kolstad Håndball hat ein regelrechtes Beben im europäischen Spitzenhandball ausgelöst. Ganz profan zusammengefasst lässt sich konstatieren: Die Kohle reicht nicht, und auch die abgelaufene Meistersaison, in der das von Ex-Zebra Børge Lund trainierte Elverum das Nachsehen hatte, bewältigte Kolstad auf Pump. Und nun? Die Spieler sollen auf Gehalt verzichten (30 Prozent in der anstehenden, 20 Prozent in der nächsten Saison), mit dem hochtalentierten Spielmacher Janus Dadi Smarason hat der erste Akteur bereits das leckgeschlagene Schiff verlassen.

Was besonders ärgerlich ist: Kolstad wartete mit der Offenlegung seiner löchrigen Finanzen bis zu dem Zeitpunkt, als es die Wildcard für die Champions League in der Tasche hatte. Was die unterlegenen Mitbewerber aus Bukarest, Kristianstad oder Schaffhausen wohl dazu sagen? Und ob Sander Sagosen seinen Weggang aus Kiel wohl mittlerweile schon bereut hat? Für ihn, der mit so viel Herzblut und Leidenschaft in dieses Projekt in seiner Heimatstadt Trondheim gestartet ist, tut es mir wirklich leid. „Für Sander hoffe ich, dass sie alles in den Griff kriegen“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Und ich sage: Herzlichen Glückwunsch! Denn Sagosen und seine Frau Hanna wurden am 13. Juli Eltern eines gesunden Sohnes. Ob der kleine Noah wohl später auch mal Bälle auf ein Handballtor werfen wird?

Zurück zum Beben. Für Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, ist die Sache klar: Kolstad hat die Vereine, die Spieler ziehen lassen mussten, getäuscht. Ebenso die Europäische Handballföderation und die Mitbewerber um die Wildcard in der Königsklasse. Darum müsse der Verein aus der Champions League ausgeschlossen werden. „Erst nach der Zuteilung einer Wildcard haben sie ihre wirtschaftliche Situation offenbart. Das ist im höchsten Maße unseriös“, sagte der HBL-Boss. Und ich schließe mich uneingeschränkt an.

Zurück zu den angenehmeren Dingen. Wenn Sie denken, dass der THW Kiel und die Fußballer der KSV Holstein nicht so besonders viel miteinander zu tun haben, haben Sie sich getäuscht. Beide haben nämlich im Bereich der Sportpsychologie einen exzeptionellen gemeinsamen Weg eingeschlagen und widmen sich dabei besonders dem Nachwuchs. Für diese Arbeit wurden beide Klubs jetzt mit dem mit 2500 Euro dotierten „Förderpreis Seelische Gesundheit im Nachwuchsleistungssport“ der Robert-Enke-Stiftung ausgezeichnet. Und noch einmal: Herzlichen Glückwunsch!

Ich bin übrigens gerade noch rechtzeitig für diesen Newsletter aus den Tiefen der Archive wieder aufgetaucht. Klingelt es bei Ihnen bei den folgenden Namen? Fiete Westheider, Hein Dahlinger, Gockel Sievers, Huschel Welz, Marek Panas, Olaf und Dierk Berner, Heinz Jacobsen, Uwe Schwenker, Magnus Wislander und und und ... sie alle sind Protagonisten einer 100-jährigen Handballhistorie im THW Kiel. Dieser Geschichte lässt sich in der Ausstellung „Die Zebras - Ein Jahrhundert Handball“ im Kieler Stadtmuseum Warleberger Hof wunderbar nachspüren. Es lohnt sich sehr, der Eintritt ist frei. Ich habe diese 100 Jahre einmal in drei Teile gesplittet und eine Mini-Serie daraus entworfen. Teil eins widmet sich den Anfängen, der dunklen NS-Zeit und den ersten Erfolgen nach dem Krieg. Wissen Sie eigentlich, was damals „Kalorienspiele“ waren? Im zweiten Teil geht es um die (titellosen) Siebziger und Achtziger, aber auch um die Zeit des Kalten Krieges. Ein DDR-Nationalspieler wurde nach einem lukrativen Angebot der Zebras in seiner Heimat zur Unperson erklärt und durfte nicht mehr professionell Handball spielen. Im dritten Teil purzeln die Titel nur so. Schlüsselfigur dieser Ära war Jahrhunderthandballer Magnus Wislander, mit dem ich über seine Zeit in Kiel gesprochen habe.

Viel Spaß beim Schmökern und in Erinnerungen schwelgen.

Sie haben es fast geschafft! Die Zebras stehen schon in den Startlöchern.

Ich wünsche Ihnen weiter einen tollen Sommer und sonnige Ferien!

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter

Zitat der Woche

Das ist ein Rückschlag für den Spitzenhandball. Und auch die jetzige Meisterschaft hat Kolstad schon mit einer Mannschaft gewonnen, die sie sich nicht leisten kann. Wenn es also keinen zusätzlichen Geldfluss dort geben wird, muss der Ausschluss aus der Champions League die Konsequenz sein. Sonst ist der Wettbewerb unglaubwürdig. Frank Bohmann HBL-Geschäftsführer, zur Krise beim norwegischen Top-Klub aus Kolstad

THW-Spielplan

Serie „100 Jahre Handball im THW Kiel"

