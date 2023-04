﻿Eric Johansson, der stille Eroberer: Zum THW Kiel gekommen, um zu bleiben

Selten ist ein Neuzugang so beim THW Kiel eingeschlagen wie Shootingstar Eric Johansson. Der stille Schwede mit dem harten Wurf ist gekommen, um zu bleiben, baut sich mit Freundin Christina ein Nest an der Kieler Wasserseite. Aber wie lange will er wirklich in Kiel bleiben?

Kiel. Kiel – Hafen, Hörn, große Pötte, das Tor nach Skandinavien. Hier hat Eric Johansson seinen Heimathafen gefunden. Der 22-jährige Shootingstar des THW Kiel ist gekommen, um zu bleiben. Einen Neuzugang wie ihn gab es selten. Der stille Blonde mit dem harten Wurf hat noch viel vor. Auch im 108. Nordderby des THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt am Sonntag (14.05 Uhr, Liveticker auf KN-online). Eric, der Eroberer. Ein stiller Eroberer. Ein Treffen – am Hafen.

Hier hat Eric Johansson festgemacht. Nicht direkt aus Schweden, sondern auf Umwegen. Denn er ist kein Eroberer wie Erik der Rote oder Erik IX., kein Wikinger, der auf Kreuzzügen raubt und brandschatzt, an dessen Händen Blut klebt. Eric Johansson ist einer, der abwägt und sortiert, der klar ist im Denken. „Es war alles richtig so“, sagt der 22-Jährige heute. Denn er kam nicht, als ihn der THW Kiel zum ersten Mal wollte. Er fühlte sich nicht bereit, blieb zunächst in der schwedischen Liga, wechselte dann für ein Jahr unter die Fittiche von Ex-Zebra Børge Lund zum Champions-League-Klub Elverum Håndball. „Sie sagten, ich sei ein Idiot, weil ich mir diese Chance entgehen ließ.“ Wer ist hier jetzt der Idiot?

Eric Johansson will „für eine richtig lange Zeit in Kiel bleiben“

Jetzt ist Johansson da, will bleiben. Fans sagen, der THW Kiel solle schleunigst den bis 2025 datierten Vertrag mit dem Schweden verlängern. Sie sagen: 2026, 2027, 2028. Der junge Schwede soll in Kiel zu einem echten alten Schweden werden. Gibt’s denn Gespräche über eine Verlängerung? Der Rückraumspieler grinst dieses unverbrauchte Eric-Johansson-Grinsen: „Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann mir vorstellen, für eine richtig lange Zeit hier in Kiel zu sein. Es gibt keinen größeren Klub.“ Wenn Johannsson „richtig“ sagt, tut er das mit einem langen i. Riiiiiichtig lange Zeit.

Heimathafen Kiel: Mit Freundin Christina Wildbork (28) – dänische Profihandballerin und -beachhandballerin, die zuletzt bei København Håndbold unter Vertrag stand – baut sich Johansson ein Nest, zieht vom Schlossquartier am Wasser entlang gen Düsternbrook, übernimmt die Wohnung von Sander Sagosen, der den THW im Sommer verlässt. Das Paar lernte sich im Handball-Zirkus kennen, verbrachte in der vergangenen Woche die freien Tage in Barcelona. „Das war schön – mal nicht über Handball nachdenken.“ Das junge Paar genießt die Stadt, das Wasser, die „guten Restaurants“. Und gerade erst hat Johansson die Saison für sein liebstes Hobby eröffnet. „Ich war in Altenhof mit den Jungs golfen.“ Die Jungs, das waren in diesem Fall Rune Dahmke, Sander Sagosen, Magnus Landin, Karl Wallinius, Petter Øverby.

143 Tore in 34 Spielen für den THW Kiel

Johansson hat die Kritiker eines Besseren belehrt. Hat sich Zeit genommen, schultert die Strapazen von Bundesliga und Königsklasse, hat beim deutschen Rekordmeister ganz nebenbei Sander Sagosen im linken Rückraum verdrängt. Und obwohl der Europameister von 2022 mit den imponierenden 81 Toren in 26 Länderspielen für Schweden wegen eines Mittelhandbruchs zehn Partien dieser Saison verpasste, liegt er im internen Torjäger-Ranking mit 143 Toren hinter Niclas Ekberg (174) und Harald Reinkind (147) auf Rang drei, traf aus dem Feld (141 Tore) mit 4,1 Toren pro Spiel so verlässlich wie kein anderer Spieler. „Es ging alles sehr schnell, das finde ich auch“, sagt Johansson. „Alle helfen mir, besonders Filip und Sprengi (Cheftrainer Filip Jicha und Co-Trainer Christian Sprenger, d. Red.) haben mir sehr geholfen. Aber ich habe auch den Glauben an mich selbst, das macht viel aus.“

Nur schwer zu stoppen: Eric Johansson (links) gegen Ex-Klub Elverum mit Tobias Grøndahl. © Quelle: Sascha Klahn

Da ist er also wieder, der stille Eroberer, der nicht poltert, aber betont: „Ich genieße es, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe keine Angst.“ Der seine Familie und die große Schwester Ebba in Eskilstuna vermisst und doch ganz und gar festgemacht hat in seinem neuen Hafen.

Im Nordderby sinnt Johansson auf Rache. „Wir können so viel mehr als im Hinspiel“, sagt er mit Blick auf das 23:36 in Flensburg im vergangenen Dezember. Er will den Meistertitel, will nach Köln ins Final Four der Champions League, wo er 2018 nur als Zuschauer einmal dabei war. Johansson: „Es war spektakulär. Dort zu spielen, wäre groß.“ Von den traditionellen Meisterfeierlichkeiten auf dem Kieler Rathausplatz hat Eric, der stille Eroberer, noch nichts gehört. Seit diesem Treffen auf der Bahnhofsbrücke weiß er, dass er ein Lied wird singen müssen. Es wird „The Winner Takes It All“ von ABBA sein.