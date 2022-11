﻿THW Kiel: Erklärungsversuche in einem „Schwarzen November“

Kiel. Geschichte wiederholt sich. Der „Schwarze Oktober“ 2021 kostete den THW Kiel die Meisterschaft. Ein Jahr später stecken die Zebras mitten in einer Ergebniskrise – in einem „Schwarzen November“. Nach dem 32:33 am Sonnabend gegen den TBV Lemgo Lippe herrschte in der Zebraherde auch eine große Portion Ratlosigkeit angesichts der um sich greifenden Verunsicherung im Kader.

„Wir starten mit einer guten Körpersprache, verwerfen dann drei freie Bälle in Folge, was zu einer Unsicherheit führt, die mich in dieser Form überrascht“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi nach der Begegnung. Eine Überraschung, die insbesondere auch aus dem Blick auf die erfahrenen Spieler im Kader entstand. Szilagyi suchte nach Erklärungen, ausdrücklich nicht nach Entschuldigungen. „Wir spielen einem Gegner, der hier ohne Druck aufspielt, in die Karten. Das ist nicht akzeptabel. Das sind zwei Punkte, die du nie wieder zurückholen kannst, die du mit unseren Zielen nie im Leben verlieren darfst. Jetzt laufen wir wieder hinterher“, so der Österreicher weiter. Auch Rückraumspieler Nikola Bilyk, der in der Crunchtime viel Verantwortung übernahm, suchte nach Antworten: „Ich weiß aber nicht, ob es Verunsicherung ist oder ob wir einfach zu verbissen sind.“

TBV-Trainer Florian Kehrmann: „Ich bin baff.“

So konnte ein TBV Lemgo, der vor Saisonbeginn einen großen Aderlass erlitt, den THW mit Ruhe und Beharrlichkeit vor sich hertreiben, ließ seinen Trainer Florian Kehrmann „baff“ zurück. „Wir haben nie aufgehört, Tempo zu spielen, immer versucht, Druck zu machen. Wir haben das Spiel trotz doppelter Überzahl nicht früher entschieden, es aber am Ende gebogen. Davor ziehe ich meinen Hut und bin stolz. Ich habe meinen Spielern gesagt, dass sie heute so viele Fehler machen dürfen, wie sie wollen. Der Schlüssel war, dass dann immer einer dem anderen schlau geholfen hat“, sagte Kehrmann.

Nächstes Spiel am Dienstag beim ASV Hamm-Westfalen

Als der Mannschaftsbus des TBV den Vorplatz der Arena längst verlassen hatte, blickten die Zebra-Verantwortlichen voraus. Auf den nächsten Auftritt am Dienstag (19 Uhr, Liveticker auf KN-online) beim Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen. Auf die nähere Zukunft. „Da kommt man jetzt nur mit harter Arbeit raus. Das Problem ist nicht, dass ein Spieler aus sechs Metern den Torwart anwirft. Die Frage ist, was es mit ihm macht. Man muss trotz solcher Aktionen am System festhalten, aber unsere Passqualität war heute sehr schlecht. Das lässt sich nur im Kollektiv lösen, denn ein Einzelner wird es nicht schaffen – kein Sander Sagosen und auch kein Hendrik Pekeler (Verletzte Führungsspieler des THW Kiel, d. Red.)“, analysierte Viktor Szilagyi. Man habe, so der Kieler Manager weiter, „trotz der vielen Ausfälle bewusst nicht an unseren Zielen geschraubt“.

Noch ist offen, wann die verletzten Sagosen, Pekeler oder Magnus Landin wieder für den THW auflaufen können. Aber allein im November stehen noch sieben Partien für den Rekordmeister auf der Agenda. „Wir werden in den nächsten Wochen keine Titel gewinnen, aber wir können welche verlieren“, so Szilagyi. Genau darum müsse sich jetzt, ergänzte THW-Cheftrainer Filip Jicha, „jeder hinterfragen – angefangen bei mir bis zum letzten Mitarbeiter der Geschäftsstelle“. Der Tscheche sprach abschließend von „harten Zeiten, in denen jeder etwas anderes braucht: Der eine braucht Zeit mit der Familie, der andere harte Arbeit“. Erklärungsversuche in einem „Schwarzen November“.