In Berlin wurden die Zebras vom THW Kiel ganz schön "gegidselt". In dieser Szene konnten Magnus Landin, Petter Øverby und Eric Johansson den Berliner Mathias Gidsel nicht aufhalten.

mein Großvater hat immer gesagt: „Tamo, erstens kommt es anders ... und zweitens als man denkt.“ Diese Weisheit begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Und trotzdem kommt bei mir leicht Frust auf, wenn etwas mal nicht so läuft, wie ich es mir ausgemalt habe. Kennen Sie das auch? Beim THW Kiel kann man derzeit ein Lied davon singen. In der Verlosung waren immerhin vier sogenannte „Big Points“. Und dann blieben die in der Champions League beim 37:40 in Kielce zuerst in Polen und an den großen Pranken von Ex-Zebra Andreas Wolff hängen. Und ohne den verletzten Linksaußen Rune Dahmke erlitten die bis dahin ungeschlagenen Kieler mit 26:34 bei starken Füchsen Berlin auf dem Rückweg gleich die nächste Niederlage, die erste Pleite in der noch jungen Bundesliga-Saison. Da kommt berechtigterweise Frust auf, zumal im Nachgang auch noch eine Verletzung bei Linksaußen Magnus Landin aufgetreten ist, mit der der junge Däne zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Was heißt das nun aber? Werfen die Verantwortlichen an der Förde jetzt ihre Saisonziele über den Haufen? Mitnichten! Nach dem Berlin-Debakel äußerten sich Spieler wie Trainer nüchtern, selbstkritisch. „Das war nicht gut genug“, sagte beispielsweise Rückraumspieler Nikola Bilyk. Der Österreicher ist übrigens mein „Zebra des Monats“. Warum? Das können Sie in der zweiten Folge des Handball-Podcasts „Timeout THW“ hören, die meine Kollegin Merle Schaack und ich in dieser Woche aufgenommen haben und die Sie überall dort finden, wo es Podcasts gibt. Und falls Sie sich wundern: Ja, der Name hat sich noch einmal geändert, ... Sie sind aber trotzdem hier an der richtigen Adresse. Und wer weiß. vielleicht sehen (oder hören) Sie mich schon bald auf einem fliegenden Besen. Hören Sie gern mal rein! Ich würde mich freuen!

Jetzt freue ich mich erst einmal auf das Euro-Cup-Länderspiel Deutschland gegen Schweden heute Abend. Ich bin gerade auf dem Weg nach Mannheim und hoffe auf einen spannenden Abend. Einen aus deutscher Sicht ohne Zebra. Dafür hat die schwedische Nationalmannschaft mit Niclas Ekberg, Eric Johansson und Karl Wallinius eine gehörige Portion Zebra-Identität hinzugewonnen.

Und danach? Geht es Schlag auf Schlag weiter! Nach dem Pokalspiel in Potsdam empfängt die Mannschaft von Filip Jicha am 23. Oktober Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen. Und aus Berlin kommen auch forsche Töne. Die Meisterschaft ist bei Paul Drux und Co. auf einmal Thema. Darüber habe ich auch mit Jung-Star Mathias Gidsel gesprochen. Am vergangenen Sonntag wurden übrigens auch die Kieler ganz schön „gegidselt“.

Zitat der Woche

Ich kann nicht alleine gewinnen, sondern nur im Team. Ich kann nicht die Welt retten. Der Weg zum Titel ist manchmal ein langer Prozess und nicht nur die Verpflichtung eines Typen aus Dänemark. Mathias Gidsel Jungstar der Füchse Berlin

Zebra-Zahl der Woche

5 Euro - für diesen Preis können sich Kiel-Pass-Inhaber ab sofort vergünstigte Tickets für die verbleibenden 5 Heimspiele des THW Kiel in der Gruppenphase der Champions League gegen Aalborg (2. November), Barcelona (24. November), Nantes (8. Dezember), Kielce (8./9. Februar) und Celje (22./23. Februar) sichern. „Wir haben stets betont, dass wir es Sportfans ermöglichen möchten, die einmalige Handball-Atmosphäre bei unseren Heimspielen live erleben zu können“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. „Mit dem 5-Euro-Ticket für KielPass-Inhaber können jetzt auch Familien mit geringem Einkommen gemeinsam eine besondere Zeit in der Arena verbringen und unsere Zebras unterstützen.“ Pro Kiel-Pass können bis zu vier Tickets je Spiel für die Sitzplatzkategorien 6 und 7 sowie für Stehplätze erworben werden.

Geschichte der Woche

