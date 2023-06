Erster Gruß aus der neuen Spielzeit

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

während die Spieler des THW Kiel gerade ihre teils recht spontanen Sommerurlaubspläne in Italien, Kroatien, Skandinavien und Co. in die Tat umsetzen, bot ihnen diese Woche die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase schon mal einen Ausblick auf die Dienstreisen, die sie nächste Saison quer durch Europa erwarten.

Und da sind einige besondere dabei: So geht es unter anderem nach Aalborg, wo der gerade erst verabschiedete Star-Torwart Niklas Landin nun gegen seinen Willen doch direkt auf die bisherigen Teamkollegen trifft. In Trondheim wurde am Ende der Auslosung hingegen gejubelt: Sander Sagosen, mit seinem neuen Verein Kolstad Premieren-Gast in der Königsklasse, freut sich auf das Duell mit dem THW.

Mit wem es die Zebras noch auf dem Weg zum Final Four nach Köln zu tun bekommen, lesen Sie hier:

Und auch wenn die Profis derzeit die Füße hochlegen dürfen, ganz ruht der Handball natürlich nicht: Bei der U21-WM in Deutschland und Griechenland sorgt nicht nur das deutsche Team für Furore, sondern auch ein künftiges Zebra: Elias Ellefsen á Skipagøtu führte die Färöer ganz knapp an ihre erste Halbfinal-Teilnahme überhaupt und war dabei lange überragender Schütze des Turniers. Im Viertelfinale war für den Inselstaat aber gegen Serbien Schluss.

Deutschland kann sich am Abend im Duell mit Dänemark noch den Traum vom Halbfinaleinzug verwirklichen. Wenn Sie also schon Handball-Entzugserscheinungen haben, empfehle ich Ihnen den kostenlosen Livestream bei Eurosport ab 20.50 Uhr!

Ansonsten: Genießen Sie den Sommer auch in seiner etwas Kiel-typischeren Variante!

Ihre Merle Schaack, THW-Reporterin

Zitat der Woche

Ich freue mich wirklich, wieder nach Kiel zu kommen, und habe echt Bock auf die Wunderino-Arena. Sander Sagosen wechselte gerade aus Kiel zu THW-Gegner Kolstad

Personalie der Woche

Geschichte der Woche

