Erster Rückschlag für die Zebras

Mit aller Kraft stemmten sich Steffen Weinhold, Petter Øverby und Patrick Wiencek (von unten) gegen Tilen Strmljan (Nr. 2) und Co., hatten aber am Ende das Nachsehen gegen RK Celje.

die erste Auswärtsreise in der Handball-Champions-League hatten sich die Kieler Handballer anders vorgestellt. Bei RK Celje setzte es am Mittwochabend eine 36:38 (14:17)-Niederlage. Und zwar eine, bei der der bis dato erstaunlich souveräne Saisonstart der Zebras einen dicken Kratzer bekam.

Denn trotz allem jugendlichem Engagement und teils übertriebener Härte in der Abwehr, die der Champions-League-Rückkehrer aus Slowenien an den Tag legte, war es erstaunlich, wie wenig der THW Kiel in Sachen Spielfluss und Intensität entgegenzusetzen hatte.

Grund also für Katzenjammer bei den Zebras? Sicher, die zwei eingeplanten Punkte im Rennen um die direkte Viertelfinal-Qualifikation werden die Kieler schmerzen.

Abgesehen davon ist die Niederlage aber erklärbar. So fehlte neben den langzeitverletzten Führungsspielern Sander Sagosen und Hendrik Pekeler am Mittwoch auch Kapitän Domagoj Duvnjak aus familiären Gründen. Zudem meldeten sich mit Miha Zarabec und Steffen Weinhold zwei weitere Rückraum-Routiniers kurzfristig mit Rückenproblemen ab. Sie mussten von der Bank aus zusehen, wie weder Nikola Bilyk noch Harald Reinkind oder die jungen Neuzugänge Eric Johansson und Karl Wallinius den Negativ-Strudel zu beenden wussten, in den der starke Celje-Keeper Gal Gabersek sie gestürzt hatte.

Die Erkenntnis der Woche lautet also: Ohne fünf Leistungsträger - und ohne gute Torhüterleistung - fehlen dem THW Kiel die Optionen, wenn es nicht rund läuft. Das ist ebenso wenig überraschend wie schockierend. Umso interessanter wird es nun zu sehen, wie die Zebras mit diesem ersten Rückschlag umgehen. Schließlich hat sich ja im Sport schon so manche Pleite im Nachhinein als Dämpfer zur rechten Zeit erwiesen. „Das wird uns pushen für die nächsten Aufgaben“, prognostizierte ein zerknirschter Patrick Wiencek am Tag nach dem Dämpfer.

Am Sonntag wollen die Zebras es in der Bundesliga bei der TSV Hannover-Burgdorf deutlich besser machen. Ob es gelingt, können Sie wie immer im Liveticker auf KN-online verfolgen.

10 Tore warf Patrick Wiencek für den THW Kiel in Celje bei dem (vergeblichen) Versuch, das Ruder zu Gunsten der Zebras herumzureißen. Und ackerte zudem in der Abwehr ebenfalls fast über die volle Distanz, inklusive mindestens dreier - zum Teil nicht geahndeter - Schläge ins Gesicht. In kämpferischer Hinsicht der Mann des Spiels. Nur dass es für Einsatzwillen keine Punkte gibt...

