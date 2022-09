Erster Titel und Pokal-Premiere für die Zebras

Da ist das Ding! „Man of the Match“ Niklas Landin (Mitte) strahlt mit dem Supercup um die Wette.

strahlende Gesichter gab es beim THW Kiel am Mittwochabend. Mit einem 36:33-Sieg holten sich die Zebras den ersten Titel der Saison. Und das gegen Meister SC Magdeburg, den sie in den kommenden Monaten gern wieder entthronen wollen.

Ein Spiel, das Lust auf mehr macht. Nicht nur bei Nikola Bilyk, der nach starker Leistung und acht Toren verkündete: „Jetzt können wir mit breiter Brust in die Saison starten.“ Auch Patrick Wiencek genoss einen Sieg, „bei dem es immer auch um viel Prestige geht. Aber wir haben auch gesehen, woran wir noch zu arbeiten haben.“

Saisonbeginn, das ist auch immer die Zeit der Prognosen. Acht Bundesliga-Trainer und -Manager haben sich in einer Umfrage auf den THW Kiel als Top-Kandidaten für den Meistertitel festgelegt. Ein anderer Experte hat da einen etwas weniger populären Tipp, kann ihn aber gut begründen - auch wenn er den Kieler Fans eher missfallen wird.

Auch der DHB-Pokal wirft seine Schatten bereits voraus. Direkt im Anschluss an ihren Supercup-Sieg erfuhren die Zebras, dass sie im Oktober in der zweiten Runde zum VfL Potsdam reisen. Ein machbares, aber trotzdem attraktives Los. Energiekrise, Zuschauerschwund, Nachwuchsmangel - die Verantwortlichen der Handball-Bundesliga gerieten nach dem Supercup ganz schön in Katerstimmung.

Zuerst aber geht es für die Zebras am Sonntag ab 16.05 Uhr in der heimischen Wunderino-Arena um einen guten Start in die Bundesliga. Ob er gegen den TVB Stuttgart gelingt, können Sie wie immer im Liveticker auf KN-online verfolgen.

Es geht darum, dass wir auf die Welle klettern, einen Prozess starten.“ THW-Trainer Filip Jicha über den Saisonstart

