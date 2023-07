Spannung vor dem Finale der CSE-Turnierserie 2023

Ehlersdorf. Das dritte und damit vorletzte Turnier der CSE-Reihe 2023 in Ehlersdorf steigt vom 13. bis 16. Juli. Erst danach steht der Sieger aus drei Großen Preisen fest. Sven Gero Hünicke von der Insel Fehmarn führt dicht gefolgt vom Hausherrn Jörg Naeve. Chancen auf den Gesamtsieg haben auch Markus Brose, Peter Jakob Thomsen, Niclas Aromaa und Jan Meves.

Eine große Bandbreite des Springsports in Ehlersdorf

Meves (Mehlbek) konnte sich den Gesamtsieg bereits einmal sichern, auch Thomsen (Leck) war bereits punktbester Reiter der Serie. Das Sportprogramm für die insgesamt 158 angemeldeten Reiter und Reiterinnen bietet alle vertrauten Elemente: Mit Springpferdeprüfungen, die für die ganz jungen Nachwuchspferde einfach wichtig sind, wird am Donnerstag das dritte CSE Ehlersdorf eröffnet. Sowohl die Youngster Tour – Emil Frey Küstengarage Tour – als auch die b-horses Summer Trophy sind von Freitag bis Sonntag ein Thema. Während die Youngster Tour den sechs bis acht Jahre alten Pferden gilt, die also mitten in der Ausbildung stehen, richtet sich die b-horses Summer Trophy an Berufsreiter und Amateure gleichermaßen, differenziert aber klar nach Leistungsklassen der Teilnehmenden.

Die Große Tour beinhaltet drei Prüfungen von der Kl. M** bis zur Klasse S*** mit Stechen, insgesamt zählen 14 Prüfungen zur Veranstaltung. Der Eintritt für Zuschauer ist frei, das Turnier wird zudem live bei clipmyhorse.tv übertragen.

KN